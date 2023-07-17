【風暴消息】港鐵加密班次　巴士多數路線4時半起恢復【不斷更新】

▲ （陳梓蔚攝）

天文台表示，隨著泰利繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱。天文台會在下午4時20分改發三號強風信號。但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。泰利的雨帶亦會為本港帶來猛烈陣風。市民切勿鬆懈防風措施。

隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新的資訊。

▼ 點擊圖片放大 +2

港鐵

港鐵服務將逐步加密到以下班次，服務安排如下：

荃灣綫 5 分鐘一班

觀塘綫 5 分鐘一班

港島綫 5 分鐘一班

南港島綫 5 分鐘一班

將軍澳綫 北角站 – 寳琳站：5 分鐘一班 調景嶺站 – 康城站：10 分鐘一班

東涌綫 7 分鐘一班

迪士尼綫 10 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫 金鐘站 – 羅湖站：4 – 8 分鐘一班 金鐘站 – 落馬洲站：12 分鐘一班

屯馬綫 6 分鐘一班

輕鐵 5 – 18 分鐘一班

港鐵巴士 5 – 15分鐘一班

高鐵

高速鐵路列車維持正常

巴士

九巴及龍運將於下午5時起，多數恆常路線陸續恢復服務。不過多數平日黃昏特別班次或特快路線則沒提供服務。

城巴日間路線暫停服務；口岸及機場穿梭巴士線B3X、B7每30分鐘一班，S1有限度服務。大部份日間路線將會於下午4時30分起陸續恢復服務

昂坪360

纜車服務暫停

航空

受颱風泰利影響，香港航空以下航班將會取消：

日期 航班編號 航線 狀態 7月17日 HX107 香港至海口 取消 HX108 海口至香港 取消

香港航空呼籲，旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。



香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情參考「相關票務安排」。



為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若經旅行社購票，須聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

港內航線

新渡輪本地航線將由下午5時30分後開始逐步恢復。

渡輪暫停

富裕小輪

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

坪洲街渡

-愉景灣-梅窩

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-黃石-灣仔及赤徑

-馬料水-塔門

-馬料水-東平洲

-黃石-塔門

往來澳門交通

港澳跨境直通巴士

由於港澳兩地同時懸掛8號風球，最少直至中午時間，港澳跨境直通巴士港澳一號，香港開出的班次將會暫停服務至中午十二時；澳門往香港的班次，在下午三時前，亦會暫停服務。持有今日受影響班次的乘客，可於8號風球除下後，去到各車站票務處安排退票或改票。

港澳一號會在8號風球除下後，盡快恢復港澳直通跨境巴士服務。

港珠澳大橋口岸穿梭巴士

港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」由凌晨1時起暫停營運服務，恢復時間另行通知，已購買停運班次車票的旅客，可免費辦理退票手續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組