【風暴消息】最新：8號風球至少維持至早上7時　天文台：2大因素決定持續掛8號

▲ 強烈熱帶風暴泰利集結在香港400公里內，並逐漸增強。（曾耀輝攝）

風暴「泰利」正靠近本港，已增強為颱風，並會繼續逐漸增強，天文台在7月17日凌晨12時40分發出8號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後8號信號會否維持將取決於2大因素：包括本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。市民早上請留意最新的天氣消息。

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。天文台呼籲市民，請盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新的資訊。

即看強烈熱帶風暴泰利移動路徑預測：

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【01:00】

在上午1時，颱風泰利集結在香港以南約280公里，即在北緯19.8度，東經113.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

7月17日【00:40】

八號東北烈風或暴風信號現正生效

7月16日【22:45】

天文台預計午夜12時40分前，會改發8號烈風或暴風信號。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【22:00】

預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午10時，颱風泰利集結在香港以南約300公里，即在北緯19.6度，東經114.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【20:45】

天文台表示，本港風勢會在明早（7月17日）進一步增強，天文台考慮在午夜至明日凌晨2時之間改發八號烈風或暴風信號。過去數小時，泰利進一步增強。本港普遍吹強風，離岸及高地吹烈風，間中有狂風驟雨。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【19:45】

天文台表示，強烈熱帶風暴泰利已增強為颱風。在晚上8時，颱風泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度、東經114.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【18:45】

泰利的外圍雨帶正為珠江口一帶來狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時泰利逐漸增強。按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港風勢預計會在明早有所增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、66及58公里，最高陣風分別超過每小時87、76及81公里。

【16:45】

受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。同時本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時泰利逐漸增強。按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

本港風勢預計會在明早有所增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時68、65及61公里，最高陣風分別超過每小時80、85及75公里。

【13:45】

受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶驟雨逐漸增多。同時，本港多處受強風影響，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時，泰利有增強跡象。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

【12:45】

天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午1時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:45】

按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

【10:45】

三號強風信號，現正生效，天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

在上午11時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

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【09:45】

天文台指，過去數小時，泰利有增強跡象。泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風。預計本港會普遍轉吹強風，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。

海有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（7月17日）可能出現淹浸。呼籲市民留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

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責任編輯：TOPick港聞組