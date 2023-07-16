【風暴消息】風暴泰利最新預測　午夜至明早或掛8號【不斷更新】

▲ 強烈熱帶風暴泰利集結在香港400公里內，並逐漸增強。（曾耀輝攝）

強烈熱帶風暴泰利正靠近本港，並逐漸增強。香港天文台於今日（16日）清晨，已改發3號強風信號，預計會在今日日間大部份時間維持，TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新的資訊。

即看強烈熱帶風暴泰利移動路徑預測：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【11:45】

按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

【10:45】

三號強風信號，現正生效，天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

在上午11時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【09:45】

天文台指，過去數小時，泰利有增強跡象。泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風。預計本港會普遍轉吹強風，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。

海有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（7月17日）可能出現淹浸。呼籲市民留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組