【風暴消息】8號風球至少維持至下午4時

▲ 強烈熱帶風暴泰利集結在香港400公里內，並逐漸增強。（曾耀輝攝）

風暴「泰利」正靠近本港，已增強為颱風，並會繼續逐漸增強，天文台在7月17日凌晨12時40分發出8號東北烈風或暴風信號。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。

隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新的資訊。

即看強烈熱帶風暴泰利移動路徑預測：

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【01:00】

在上午1時，颱風泰利集結在香港以南約280公里，即在北緯19.8度，東經113.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

7月17日【00:40】

八號東北烈風或暴風信號現正生效

7月16日【22:45】

天文台預計午夜12時40分前，會改發8號烈風或暴風信號。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【22:00】

預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午10時，颱風泰利集結在香港以南約300公里，即在北緯19.6度，東經114.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【20:45】

天文台表示，本港風勢會在明早（7月17日）進一步增強，天文台考慮在午夜至明日凌晨2時之間改發八號烈風或暴風信號。過去數小時，泰利進一步增強。本港普遍吹強風，離岸及高地吹烈風，間中有狂風驟雨。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【19:45】

天文台表示，強烈熱帶風暴泰利已增強為颱風。在晚上8時，颱風泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度、東經114.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【18:45】

泰利的外圍雨帶正為珠江口一帶來狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時泰利逐漸增強。按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港風勢預計會在明早有所增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大至非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、66及58公里，最高陣風分別超過每小時87、76及81公里。

【16:45】

受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。同時本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時泰利逐漸增強。按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

本港風勢預計會在明早有所增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時68、65及61公里，最高陣風分別超過每小時80、85及75公里。

【13:45】

受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶驟雨逐漸增多。同時，本港多處受強風影響，三號強風信號會在今日維持。

過去數小時，泰利有增強跡象。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

【12:45】

天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午1時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:45】

按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

【10:45】

三號強風信號，現正生效，天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。

在上午11時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

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【09:45】

天文台指，過去數小時，泰利有增強跡象。泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風。預計本港會普遍轉吹強風，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。

海有大浪及湧浪。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（7月17日）可能出現淹浸。呼籲市民留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

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責任編輯：TOPick港聞組