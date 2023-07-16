【驚傳秘婚】傳去年10月秘嫁姚子羚舊愛「的士邦」　AGA搬入3千呎億元愛巢榮升闊太

▲ AGA驚傳去年10月秘嫁姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦。

歌手AGA（江海迦）近日驚傳已成為人妻，而對象有指是TVB花旦姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦。消息指二人已秘婚9個月，男方更豪擲過億元購入山頂3千呎豪宅築愛巢，為愛妻出手闊綽。

AGA落實8月開紅館開個唱 江海迦答應樂迷：將最好的演出送給大家

拍拖2年火速求婚

據知，AGA與「的士邦」早年經友人介紹下相識，兩人性格喜好相近，一拍即合。二人對這段感情事相當保護，拍拖2年以來甚少一同出席聚會。

雖然拍拖只有2年，但男方早已認定對方，並向女方求婚。有指二人於去年10月在紐西蘭註冊結婚，婚禮僅邀請女方家人及數位好友出席，十分低調。

「的士邦」對AGA愛錫有加，他去年以2千萬賣出堅尼地城單位套現，豪擲過億元購入山頂3千呎豪宅築愛巢，AGA榮升為闊太住大屋。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

AGA每日操肌兩小時迎戰紅館 出道十年最怕著高踭鞋

趕生龍B

亦有指，AGA去年9月飛往英國探望家人，其實是提親之旅，「的士邦」先陪AGA到英國見家長後，然後再飛到紐西蘭註冊，並歐遊荷蘭、澳洲、挪威、意大利等多個地方度蜜月。

有指現年35歲的AGA一直恨當媽媽，計劃完成8月紅館騷後會積極造人，希望趕閘生龍B。

▲ 有指去年9月男方陪飛英國見家見。（IG圖片）

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R