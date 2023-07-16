【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會

▲ 車婉婉分享兒子BBQ叩門成功的心路歷程。

小一派位有人歡喜有人愁，車婉婉兒子車浚義(BBQ)在9月即將升讀小一，車婉婉發出題為《向所有升小一父母和小朋友致敬》的長文，講述自己為兒子報讀小一的心路歷程，更報喜兒子叩門成功獲心儀小學取錄。

車婉婉在個人Ig發帖表示，過去的一段日子，自己冇乜心機出post，「因為原來真係唔知講乜⋯」。她分享自己為兒子報讀小學「食全餐」，即由考直資去到最後叩門的心路歷程。

對於一位Working MaMa 嚟講，搞考小一呢單大project已經好勁，仲要入直路呢兩個月Q MaMa開劇，真係連覺都無乜時間瞓，而呢段等搞珠搞叩門嘅時間又實在係好緊張同好緊迫⋯仲有，個仔又畢業，好多嘢要安排，加上BBQ對於升小一事件原來有少少不安情緒⋯

她指，由於同學仔會在學校討論自己即將入讀哪間小學，但BBQ被同學仔問到的時候是沒有答案，

佢有一日返屋企問Q Mama，自己小學會去邊度？同邊個一齊去？ 係咪無人要我呀？

她唯有安慰兒子著兒子不用擔心，遲下會告訴他讀哪間小學，

最後，心儀學校叩門成功！

車婉婉形容自己收到電話那一刻，眼淚不自覺地流出來，「真係超級無敵開心，super relieved」。她指可能很多人不明白，但她分享作為父母一定想在自己嘅資源容許下，比到最適合、最好的安排個兒子入讀小學，

升小過程，真係令父母同埋小朋友都好消耗，對Q MaMa嚟講，係攰過開十晚通宵加埋開十場演唱會嘅，所以，真係要比好大力嘅掌聲比各位家長，仲有最大力嘅掌聲比一位小朋友，你哋個個都好乖、做得好好呀！辛苦晒！

自行未能入選心儀學校

車婉婉去年接受TOPick訪問時，坦言丈夫因不懂中文，這3年兒子幼稚園的生涯，所有功課及通告都是她一手包辦，因此計劃安排兒子入讀本地官津小學。

她也為兒子揀小學非常頭痛，女校畢業的她，沒有畢業生分數又不是世襲生，由於兒子只有15分，首輪自行派位未能入選心儀學校。