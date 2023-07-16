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【偏食惹禍】22歲男子嚴重便秘兼脂肪肝 醫生解從小1飲食習慣惹禍 　

健康 13:42 2023/07/16

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

從小1飲食習慣惹禍，22歲男生嚴重便秘兼脂肪肝。

少食蔬菜原來除了易便秘外，更會影響肝功能！台灣一名22歲男大學生因為有偏食習慣，從小不愛食蔬菜，除了後來有嚴重便秘問題，後來更影響肝臟，肝功能數值竟達210。醫生警告病患，長此下去更可能會惡化至肝硬化。

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肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在《健康好生活》提到，該名22歲男大學生因為體型肥胖，加上肝功能數值達到210，連當兵體檢時，亦被驗退。當男生來到醫院透過超聲波檢查時，才發現男生亦有嚴重脂肪肝問題；抽血GPT數字達到1、200。

蕭敦仁其後向男生查問其生活習慣時，才得悉對方從小偏食，一條青菜都不碰，長期有便秘問題。他因此警告男生長此下去，可能30歲就會有肝硬化。男生才願意作出改變，嘗試將菜「剁成泥」食落肚，並於在8周內減掉10公斤，BMI從29降至25，肝功終恢復正常。

蕭敦仁補充指，男生本身有腸漏症，大腸黏膜出問題，因此一旦腸道吸收毒素，第一關會先跑到肝臟，過多就會導致發炎；且病人還連帶有便秘，因此真的要小心均衡飲食，否則腸漏症久了，未來還可能會有大腸癌問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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