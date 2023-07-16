【港大研究】低頻率長時間刺激囓齒動物丘腦　有助提過記憶力

▲ 港大生物工程團隊利用成像技術解開大腦記憶之謎。（港大圖片）

香港大學（港大） 電機及電子工程學系生物醫學成像實驗室的研究團隊，由林護基金教授（生物醫學工程）吳學奎帶領，成員包括博士後研究員王勛達和助理教授（研究） 梁志倫。他們運用最先進的多模式工具，通過全腦功能性磁振造影（fMRI）、細胞水平光遺傳學操作、電生理學和行為讀數來操縱和查問囓齒動物的大腦，藉以解構這個複雜問題。

大腦是一個複雜而精密的器官，負責人體的思想、情緒和行動。大腦的關鍵功能之一是記憶鞏固，這是存儲和檢索記憶的過程。丘腦紡錘體活動是大腦中的一種振盪活動，長期以來一直被認為有助於記憶鞏固。然而到目前為止，啟動這種活動的機制仍有待探索。

研究團隊發現，以低頻率、長時間刺激囓齒動物的丘腦，它會引發全腦慢紡錘波，並激活大腦的許多不同區域，這有助於提過動物的記憶力。他們還發現，若以這種方式刺激丘腦，大腦的某些區域會變得更加活躍。

研究結果揭示了丘腦紡錘體活動以時空特定方式傳播，並通過加強多目標記憶表徵來鞏固聯想記憶。 「這些發現揭示了丘腦皮質紡錘體活動以及參與紡錘體相關記憶鞏固的特定區域。它們現在被視為與衰老相關的記憶缺陷的潛在標靶治療。」吳教授解釋說。

研究成果已在《自然-通訊》（Nature Communications）發表，文章標題為 “Functional MRI reveals brain-wide actions of thalamically-initiated oscillatory activities on associative memory consolidation”。

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責任編輯：吳卓峰