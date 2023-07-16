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【天妒紅顏】「貓王」獨生女猝逝死因揭盅　法醫 : 多年前減肥手術導致併發症

健康 12:27 2023/07/16

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「貓王獨生女」猝逝死因揭盅。

「貓王」Elvis Presley獨生女Lisa Marie Presley於今年1月12日於美國逝世，終年僅54歲，令外界深感惋惜。對於她的死因，當時眾說紛紜，不過時隔6個月，她的死因終被揭盅。

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根據外媒報導，美國加州洛杉磯法醫表示，6個月前逝世的Lisa，其死因為小腸梗阻，相信為數年前她接受減重手術引起的長期併發症。死亡報告顯示，死者阻塞的形式是小腸絞扼，估計是因死者數年前曾進行減肥手術，而此手術的已知的長期併發症正正為令腸道容易沾黏。法醫也提到，Lisa還有過度用藥或忘記服用處方藥的歷史紀錄。

至於毒物報告顯示，Lisa的血液中羥考酮（oxycodone）和其他藥物的含量達到「治療水平」，但不被認為是造成她死亡的因素。

歷4段婚姻

Lisa Marie Presley獲父親遺傳藝術細胞，曾當歌手推出過多張專輯。個人生活方面，她曾歷4段婚姻，當中前夫包括著名歌手Michael Jackson、影帝尼古拉斯基治，她先後誕下四名子女。

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責任編輯：羅嘉欣

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