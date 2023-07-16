【黃昏戀】60年後再重遇高中情人 78歲醫生極速求婚共度餘生

▲ 二人60年後再次相戀。

緣分從來不會遲來，只會來得剛剛好！美國佛羅里達州一名78歲的皮膚科醫生，他日前在機場向高中時代已暗戀的女同學單膝下跪求婚，兩人戀愛的萌芽在60年後才修成正果，感動無數網民。

綜合外國傳媒報道，現年78歲的皮膚科醫生，與現年79歲的Nancy第一次相遇是在高中年代，當時Thomas對擔任啦啦隊隊長的Nancy一見鐘情，兩人隨後墮入愛河。無奈高中畢業後各自升讀不同的大學，雖然兩人曾經約會過，但戀情最終無疾而終，二人各自嫁娶。二人再次相遇是在高中50週年同學會上，當年二人的伴侶仍然在世，兩人未重燃情愫，也沒有進一步聯繫。

Thomas表示，自己沒有想過二人還有機會。直至3個星期前，高中同學舉辦畢業60週年同學會，Thomas收到Nancy的邀請函，並指很期待見到對方，二人重新聯絡並得悉各自恢復單身身份，於是很快就陷入熱戀。

二人約定再次見面，Thomas決定給Nancy大大的驚喜。今年6月30日，當Nancy抵達機場時，二人立即緊緊相擁，Thomas更在同事的協助下，送上一束紅玫瑰，並拿出一條刻有兩人生日的項鍊，接著拿出枕頭單膝下跪求婚。Thomas深情地向Nancy讀出深情對白：

距離我們第一次見面已過去60年，從你當上學校啦啦隊長的時候，你就是我一直迷戀的人。

Thomas更向Nancy求婚，兩人再次緊緊相擁時，機場內瞬間爆發歡呼聲。Nancy事後表示，她們的人生所剩無幾，能夠共度餘生是夢想成真。二人現時已購買了戒指，計劃在加州舉行婚禮。

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責任編輯︰王明芳