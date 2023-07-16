【消費券】陳茂波：約100萬人未用足上期八達通消費券　今日未能領第二期　

▲ 第二期消費券今日發放（曾耀輝攝）

今日（16日）發放第二期消費券，財政司司長陳茂波趁機到新界一間餐廳享用早餐及到街市購物，並指今期發放的消費券約有650萬人受惠，惟約有100萬名使用八達通領取消費券的市民，未有在限期前全數用於合資格消費，無法在今日領取第二期。

陳茂波今早發表網誌表示，今期發放的消費券約有650萬人受惠，當中有13.6萬名市民選擇更換儲值支付工具收券。另外，有22萬名新合資格的人士成功登記。惟約有100萬名使用八達通領取消費券的市民，未有在6月30日前全數用於合資格消費，無法在今日領取第二期，秘書處日前已向這批市民發出提醒訊息。當中約66%人士的累計合資格消費與目標相差少於500元，其餘的人相差少於1,000元。他提醒，如果能在本月底前達到相關消費額要求，便能在下個月的16日獲發第二期消費券，如此類推，但最遲須在十月底前滿足相關要求。

他又指，這次發放消費券將為零售及餐飲市道注入額外約130億元的消費力，消費券計劃讓電子支付在香港更趨普及，覆蓋面亦更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。根據金管局數據，今年首季儲值支付工具的交易總額為1,385億元，按年增長近兩成半；交易宗數逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元。

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責任編輯：李芷玲