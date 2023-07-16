【消費券】第二期消費券今日起發放　650萬人受惠

▲ 第二期消費券今日起發放，650萬人受惠。（曾耀輝攝）

第二期消費券今日（16日）起發放，政府透過6間儲值支付工具營辦商，向合資格市民派發消費券，市民會陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。當局早前指，是次發放130億元消費券，合共650萬人受惠。

多個商戶及電子支付平台推出多項消費優惠，焦點有八達通派發超過1億元獎賞，牛角Buffet、大家樂指定產品及太興全日堂食71折，詳情即看【下一頁】。消費券派發加食肆推出折扣的推動下，本港多間食肆出現排隊人龍：

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已在今年4月16日獲發第一期消費券的香港永久性居民或新來港人士，今期獲發2,000元；透過不同入境計劃來港居住及來港升學的人士則是1,000元。至於新登記的人士，前者今日起獲發3,000元，餘下2,000元將在今年10月16日起發放；後者兩期合共獲得2,500元。

兩期均以八達通領取的現有登記人，如在今年6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，便會在今日獲發第二期2,000元的消費券。如果在今年6月30日後才符合累積消費要求，將會順延在翌月16日獲發相關券額，最遲須在今年10月30日或之前符合累積消費要求。獲取半額券額的人士，合資格消費總額達1,500元，便會在今日獲發1,000元。



選擇透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK在今日獲發消費券的市民，第二期消費券的使用期限為明年2月29日。以八達通領取消費券的市民，須注意第二期消費券的領取期限為明年6月30日。

第二期消費券的適用範圍與過去消費券計劃的安排相同。發言人提醒市民及商戶，消費券不可作本地消費以外的其他用途或兌換現金。政府及各儲值支付工具營辦商會密切監察消費券的使用情況。如發現有刻意違規行為，會採取適當行動，包括轉交執法機關跟進。

市民如欲查詢消費券的使用方法、已發放的消費券金額、未使用或未領取的消費券餘額和到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電查詢熱線。

市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽消費券計劃網站，或致電熱線18 5000查詢。

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責任編輯：陳麗娜