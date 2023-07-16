【DSE】學友社料聯招競爭與去年相若　部分院校明年不考慮通識科成績重考須留意變動

▲ （左起）學友社學生輔導顧問吳寶城、應屆DSE考生陳曉澄、應屆DSE考生李芷瀅、學友社執行總監梁國成。（黃小冰攝）

文憑試（DSE）周三（19日）放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城表示，由於今年考生及報名聯招的人數均輕微上升，分別較去年多約700及500人，即多1至2%，預計今年入讀大學的競爭形勢也會與去年相約，但呼籲考生要根據學科受歡迎程度、學科學額與考評局成績統計作準，建議第三志願要選較「穩陣」的課程，考生也可善用各院校的聯招計分器。他提到今年較受歡迎的學科，為醫療及科技相關學科。

他稱，若考生考慮明年重考，需留意明年文憑試的變動，舉例且通識科將改為公民及社會發展科，自修生是否需要到內地考察，當局至今未表明，同時據其6月底向8間資助大學查詢，僅港大及教大指明年仍會考慮通識科成績，其餘院校均稱不會計算，提醒應做好各樣準備。

他建議，考生應在放榜前先預計成績範圍，且作多手準備，預定某些科目失手下的選擇，避免放榜一刻大失預算及徬徨失措而做錯選擇，又指成績即使未達5科2級亦有很多選擇，尤其現時各行各業，如機場、航運等均缺人，工種待遇因而有所上升，相關基礎文憑也可考慮。他亦提醒，若放榜當日天文台發出紅色暴雨警告，仍會照派成績，只有發出黑色暴雨警告及8號風球警告才會延後。

學友社執行總監梁國成稱，學友社執行總監梁國成表示，學友社的「放榜輔導熱線2503 3399」昨日開始運作，已有逾50人致電查詢，而同日的放榜講座也約130位家長出席，而昨日熱線的查詢主要與打風情況、選科及內地升學有關，而有關熱線將在7月18日通宵服務。

梁國成建議家長多與子女溝通助時間放榜壓力，且在看到子女成績與期望有出入時，不宜追究過往表現或過度關注成績，以及將自己意願強加子女身上，應換位思考，聆聽和接納子女感受。

學友社在文憑試幾聯招放榜期間除設立放榜輔導熱線，亦有網上訊息及預約面談輔導服務，提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導，並有《出路指南2023》等支援。另外，吳寶城及放榜輔導熱線籌委蕭翠芝會在7月18日晚上8時於網上直播，與考生作最後部署。

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記者：黃小冰