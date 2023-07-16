【煮東煮西】黃亞保莫家嘉首度攜手下廚做節目　黃翠如爆黃浩然：盡量唔畀電話女演員

▲ 黃翠如、連詩雅、陳自瑤主持《煮東煮西》。

由3大閨蜜黃翠如、陳自瑤、連詩雅主持的TVB全新烹飪節目《煮東煮西》在明天（7月17日）起播出，有別於傳統烹飪節目，《煮東煮西》除想令觀眾看畢後「煮指大動」在家中跟煮外，亦想打造「在家中宴客」感覺，讓觀眾寓學習於娛樂。

黃翠如、陳自瑤、連詩雅擔任「食客」角色，資深名廚黃亞保及黃浩然愛妻莫家嘉擔任「東煮」及「西煮」；每集2人均會圍繞節目指定食材，各自炮製兩道中式及西式美食。

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顏志恆支嚳儀高歌助慶

兩位主廚亦各有一名助手，分別是殺入《中年好聲音》6強的顏志恒及殺入7強的支嚳儀；本身是烘焙店CEO的支嚳儀，更是每集「甜品/湯水擔當」，為3位食客增添滋味。

7人除會聚集於廚房邊煮邊講，又會排排坐齊齊開餐，顏志恆與支嚳儀更會定期高歌助慶。為強調「家」的感覺，4位「教煮」全程踢拖上陣，保哥與支嚳儀更鬥拋爛gag，令《煮東煮西》有望成為本年度最noisy兼最happy烹飪節目。

「100分愛妻號」黃浩然

明天首播的第1集，黃翠如數度化身「八妹仔」，大爆家嘉及保哥戀愛史。與黃浩然合作無間的翠如，一嚟即大爆好拍檔是「100分愛妻號」，為了尊重太太家嘉，視手提號碼為高度機密，翠如說：「佢話盡量都唔畀電話女演員，因為佢唔想老婆擔心。」

說畢，更打蛇隨棍上追問同場的家嘉：「佢個電話係咪真係好少女仔電話架？」「紅都面晒」的家嘉甜笑回應：「我冇睇過，不過我知道佢係唔鍾意畀電話人。」甜度爆錶！

翠如又指，黃浩然心目中永遠太太最靚：「好多女演員咪好靚嘅…佢永遠第二句都係話：『我覺得我老婆正過佢』。」翠如另外又大爆保哥與太太是初戀，保哥聞言大方承認，並在陳自瑤助攻下自揭當年如何與太太拉近距離。

陳家樂「亂入廚房」

除踢爆還有自爆，翠如吃飯期間笑指蕭正楠其中一款拿手小菜是炒牛奶，令貪吃的陳自瑤即時心心眼。

3位主持亦各有character，除「八卦妹」黃翠如，還有「食家」陳自瑤及「煮婦」連詩雅。陳自瑤每次品嚐完美食，均會大派「為食表情包」，並認真地給予詳細食評；連詩雅則自揭老公陳家樂愛「亂入廚房」搞溫馨。

而首集主題是「雞」，保哥及家嘉分別以該款主食材炮製出雞丁火腿松子炒鮮奶、濃雞湯浸菜膽雞、伴黑醋醬香煎毛豆火腿雞肉餅及伴法式洋蔥忌廉醬酥炸雞翼波波，其間更會分享如何「三上三落」浸雞、炒洋蔥醬、炸雞皮及開椰皇等不同心得。

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