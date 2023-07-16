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【販運毒品】兩批抵港壓縮機藏8,400萬元懷疑冰毒　3男被捕

社會 13:36 2023/07/16

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海關。（資料圖片）

​香港海關7月11日和13日在香港國際機場和葵涌檢獲共約119公斤懷疑冰毒，估計市值逾8,400萬元，並拘捕3名懷疑涉案男子。

點擊圖片放大

海關人員7月11日透過風險評估，於香港國際機場的空運貨運站查驗一批從加拿大到港，並報稱載有壓縮機的空運貨物。經檢查後，海關人員在兩個壓縮機內發現共約82公斤懷疑冰毒，估計市值約5,800萬元。

跟進調查後，海關人員7月13日搜查一個位於葵涌的貨倉，檢查一批同樣報稱載有壓縮機的貨物。經檢查後，海關人員在一個壓縮機內檢獲約37公斤懷疑冰毒，估計市值約2,600萬元。

海關人員7月13日和14日在葵涌及香港國際機場拘捕3名懷疑涉案男子，年齡介乎33歲至56歲。案件仍在調查中。3名被捕男子現正保釋候查。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：陳麗娜

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