【全民造星V】魏念恩由大熱到形象大插水　網民洗版式留言叫Nathan退賽

ViuTV《全民造星V》今晚（7月16日）舉行總決賽，可是最後10強之一的魏念恩（Nathan），其女友Jessie在今年5月疑受感情困擾墮樓喪生，他之後曾在社交網撰文悼念但遭死者家屬斥虛情假意。

在昨日（7月15日），Jessie的家人更向傳媒公開她輕生前與Nathan的手機訊息對話截圖與錄音，指Nathan拍拖時多次向Jessie借錢，後來向女方提出分開一段時間後仍繼續借錢，在5月17日他更要求Jessie刪除IG所有他的照片，並提出分手。

【全民造星V】揭Nathan女友墜樓身亡真相 死者家屬控訴魏念恩當Jessie為提款機

▲ 《全民造星V》10強之一魏念恩（Nathan）。

網民洗版痛罵

有關新聞報道一出，網民在Nathan社交平台洗版式留言痛罵，更要求他退賽，有網民留言：「軟飯王仲發明星夢」、請問可否從娛樂圈消失？🙏🏻感激、「比（畀）夠一千你，唔好再出嚟獻世。」、「呢度一人夾一蚊借比（畀）你啦！」

其實Nathan外表不俗，因此本被視為大熱之一，而且早在3月已為COLLAR成員陳泳伽（Winka）的個人歌曲《一手造成》MV當男主角，之後又曾參演陳蕾《伸縮自如的愛》MV。

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曾打煽情牌感動觀眾

在《全民造星V》初期，他更自爆從小在單親家庭長大，因為童年時經常逃學被社工認定其母親沒能力照顧，於是11歲開始被送到不同的寄宿家庭，最後進入基督教宿舍才因為迷上音樂才重回正軌，他更在節目回憶與母親的開心往事流淚，當時令不少觀眾感動。

可是現在Nathan形象大插水，而今晚的《全民造星V》決賽分數是星級評判與觀眾投票各佔一半，在此情況下，幾可肯定對Nathan不利。

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