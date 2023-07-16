【張氏一家】張致恒親講沒考慮與雯雯離婚　Steven坦承恨生女第4胎不是意外？

▲ 張致恒被揭一腳踏五船後，罕有接受傳媒訪問。

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯N次鬧離婚，二人被稱「離婚KOL」。雯雯不時公開於社交網鬧爆Steven，日前又突然自爆懷上第4胎，表示停用現有IG帳戶，以每月收費50元改行會員制。

之後，雯雯被冒認亂入富二代KOL Sean Lam直播發表大膽言論，潛水多時的Steven蒲頭為妻子澄清。

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為追女懷第4胎？

其實自2019年爆出Steven一腳踏五船後，渣男形象直插谷底，當時正籌備的首個紅館騷隨即宣布擱置，星途盡毀。近日他罕有接受傳媒訪問，談及與太太雯雯的婚姻，他斷言從沒想過要離婚，揚言「一日係老婆，永遠都係老婆」。

雯雯不時公開在網上鬧Steven又懶又廢，對此，他直言過去曾勸對方不要將家事放上網，但深明作為全職主婦的太太要照顧3名兒子很辛苦，也會尊重太太不干涉對方。至於太太再懷第4胎，他坦承自己一直想要一仔一女，似乎暗示第4胎並非意外！

▲ （IG圖片）

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申請綜援失敗

Steven透露為了生計在5年間做過不同工作，包括有茶餐廳、自助餐部門、麵廠、洗碗等工作，由早上10時至晚上10時，做足12小時。而且每份工做不長，最長的工作僅維持半年。他直言娛樂負面新聞影響其工作，因而被解僱；見工時對方會以「渣男」稱呼。

他透露曾申請綜援，可是未能成功，由於一個月基本開支需3萬元，負擔太大，才迫於無奈向朋友借錢。目前他在小食店工作，揚言只要不犯法，任何賺錢方法也會試。

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後悔棄關智斌走人

雖然暫別香港演藝圈，但Steven仍懷著一顆熱衷的心，獲內地經理人幫忙接洽工作。講到當年「出事」，他當時與隊友關智斌（Kenny）在泰國拍攝MV，Steven漏夜與助手一走了之，留下關智斌及工作人員在當地。

相隔多年，他親口談回事件認有愧於對方，坦承在他心目中這是一件最後悔的事情，並解釋當時有人建議他這樣做，才會倉猝離開。

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