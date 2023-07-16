  • 33°C
香港時間 : 2023716日 (週日) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【張氏一家】張致恒親講沒考慮與雯雯離婚　Steven坦承恨生女第4胎不是意外？

娛樂 14:21 2023/07/16

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張致恒被揭一腳踏五船後，罕有接受傳媒訪問。

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯N次鬧離婚，二人被稱「離婚KOL」。雯雯不時公開於社交網鬧爆Steven，日前又突然自爆懷上第4胎，表示停用現有IG帳戶，以每月收費50元改行會員制。

之後，雯雯被冒認亂入富二代KOL Sean Lam直播發表大膽言論，潛水多時的Steven蒲頭為妻子澄清。

【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清

為追女懷第4胎？

其實自2019年爆出Steven一腳踏五船後，渣男形象直插谷底，當時正籌備的首個紅館騷隨即宣布擱置，星途盡毀。近日他罕有接受傳媒訪問，談及與太太雯雯的婚姻，他斷言從沒想過要離婚，揚言「一日係老婆，永遠都係老婆」。

雯雯不時公開在網上鬧Steven又懶又廢，對此，他直言過去曾勸對方不要將家事放上網，但深明作為全職主婦的太太要照顧3名兒子很辛苦，也會尊重太太不干涉對方。至於太太再懷第4胎，他坦承自己一直想要一仔一女，似乎暗示第4胎並非意外！

（IG圖片）

【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家

申請綜援失敗

Steven透露為了生計在5年間做過不同工作，包括有茶餐廳、自助餐部門、麵廠、洗碗等工作，由早上10時至晚上10時，做足12小時。而且每份工做不長，最長的工作僅維持半年。他直言娛樂負面新聞影響其工作，因而被解僱；見工時對方會以「渣男」稱呼。

他透露曾申請綜援，可是未能成功，由於一個月基本開支需3萬元，負擔太大，才迫於無奈向朋友借錢。目前他在小食店工作，揚言只要不犯法，任何賺錢方法也會試。

點擊圖片放大
+5
+4

後悔棄關智斌走人

雖然暫別香港演藝圈，但Steven仍懷著一顆熱衷的心，獲內地經理人幫忙接洽工作。講到當年「出事」，他當時與隊友關智斌（Kenny）在泰國拍攝MV，Steven漏夜與助手一走了之，留下關智斌及工作人員在當地。

相隔多年，他親口談回事件認有愧於對方，坦承在他心目中這是一件最後悔的事情，並解釋當時有人建議他這樣做，才會倉猝離開。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】Elva湊仔「困獸鬥」似家傭一度迷失　倪晨曦︰媽媽要愛自己有MeTime

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
13:41 2023/06/20
【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
15:54 2023/07/07
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
12:00 2023/07/11
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
【張氏一家】雯雯透露第4胎快將出世　欠屋租書簿費冇錢交要眾籌？
12:50 2023/07/12
【張氏一家】雯雯透露第4胎快將出世　欠屋租書簿費冇錢交要眾籌？
【張氏一家】雯雯開新帳戶設會員制　月費$50：好心一定有好報
18:36 2023/07/12
【張氏一家】雯雯開新帳戶設會員制　月費$50：好心一定有好報
【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清
12:02 2023/07/14
【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清

你可能感興趣

【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
13:41 2023/06/20
【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
15:54 2023/07/07
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
12:00 2023/07/11
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
張致恒 關智斌 娛樂人物職業 歌手 演員 組合 娛樂行業 離婚 夫妻之道

最高瀏覽

【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡
13:57 2023/07/15
【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡
【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞
今日 09:49
【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪