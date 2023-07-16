【雞肋婚姻】供樓+湊仔+包攬家務 港媽被奶奶斥死懶鬼壓力爆煲：慘過賓妹

▲ 港媽一手包辦家頭細務，卻被奶奶指責死懶鬼。

婚姻是需要雙方去經營的，有港媽在論壇上發帖形容婚姻形同雞肋，她指自己婚後繼續返工幫手供樓，每天收工後買菜煮飯，再接小朋友放學回家溫書，但老公每個月支付2000元家用回家甚麼也不做，她更被奶奶形容是死懶鬼，她崩潰地形容自己衰過工人姐姐。

該名港媽在親子討論區以「雞肋婚姻」為題，分享自己的婚姻。她指婚後多年自己都有上班賺錢，與丈夫一人一半供樓，她沒有聘請工人姐姐，每天下班後買菜煮飯，再湊小朋友放學替他溫書，即使放假也會在家搞大清潔。

自問婚後咁多年，勤力返工供樓有份一半，無工人，每日放工買餸煮飯，然後就湊細路幫溫書，風雨不改。放假就大清潔屋企廚房，幫細路溫書。

她指，丈夫老每個月給予2000蚊元買餸，但「大爺款」完全不理家中大小事務，覺得自己給了錢後，理所當然家務由她自己一腳踢，連搵工都要她幫手。

甚至連佢職場上既野都要幫，做埋秘書幫佢搵工。

港媽盡心盡力地處理家中大小事務，卻由於老公支付家中水電煤及管理費費用，她仍然被奶奶嫌棄懶惰，更指是她兒子養起全家，自己能夠嫁入家門已是萬幸。

奶奶話我係死懶鬼，有眼睇我係做人老婆阿媽係點，話大把人都係咁點會辛苦，多得佢個仔養起我(佢仔出供樓一半，水電煤管理費仲有2000大元比我，星期六日請下食飯，原來就係養起左我），佢個仔肯要我係執到。

經歷多年的雞肋婚姻後，港媽覺得自己的付出沒有得到認同，更別說是欣賞，形容自己的境況是「仲衰過賓妹。」她指，自己每次發脾氣，老公都會「扮下嘢」幫忙，但一個星期後就打回原形，她形容這種日子見不到盡頭。

做人愈來愈無希望，覺得一世都係咁，咩都提唔起勁。

有網民留言表示對港媽的境況感到同情，也有網民建議她要平心氣和與丈夫商討分工合作，始終頭家大家都有份。

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責任編輯︰王明芳