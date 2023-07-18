【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰與困難　分享新作訊息：不可能追求完美

▲ Greta Gerwig、America Ferrera、Margot Robbie接受TOPick專訪。

電影《Barbie芭比》將於本周四（7月20日）在香港上映，大家準備投入Barbie的粉紅世界了嗎？

電影的主要演員Margot Robbie（瑪歌羅比）、America Ferrera，以及導演Greta Gerwig，馬不停蹄到不同地方為電影宣傳，3人在7月初曾到韓國首爾與粉絲見面、參與記者會，也有接受TOPick專訪，分享與《Barbie》之間的種種。

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花了很多時間籌備

在電影《Barbie》的預告中，看到了充滿粉紅色的Barbie Land，又看到盛大的歌舞場面，也知道Margot Robbie所演的Barbie會前往現實世界，那會是一個冒險故事嗎？

導演Greta Gerwig指電影主要是帶出每一個人也有自己的價值、沒有完美。她透露在電影開拍前做了很多準備，「我用了一年半的時間作開會、討論，在以上的過程近尾聲，就邀請有份參演的演員加入，一起創作電影中的世界。的確是花上很多時間！」

Margot馬上回應說：「我也是！」Greta補充：「你用上5年時間，我就花了4年。」

▲ （左起）America Ferrera、Greta Gerwig、Margot Robbie早前現前首爾為《Barbie》宣傳。（發相）

難忘回憶

談起拍攝當中的難忘回憶，America Ferrera大感興奮，她說：「其中的就是當我在首天到達拍攝場地時，當時Margot演Barbie並睡在床上，覺得Barbie在Barbie屋起床的畫面是華麗、美麗！」

她續說：「我在成長以來，也沒有玩Barbie公仔，當刻就好像帶我回到過去，也令我感激動。那就很像進入這個世界會讓人有難以置信的快樂。」

▲ Greta Gerwig、America Ferrera、Margot Robbie一同接受TOPick專訪。（影片截圖）

挑戰重重？

身為女主角的Margot，她認為飾演Barbie就是需弄清楚世界的規則、Barbie公仔的體態，而當中最困難的是需做出角色在崩潰時經歷的轉變。 她強調著：「電影中重要的訊息是如何也不可能追求完美，這在故事線中相當重要。」

身旁的America Ferrera則覺得需做到人類世界與非人類的世界：「我們討論到說話、動作的改變，就正如Margot所說，需弄清楚說話語調。」 她指自己大多也是按照導演Greta的指示去做，自己只需享受於拍攝當中便可以。

▲ 《Barbie芭比》（發相）

自選最愛情節

Greta覺得難以選擇自己最喜愛的情節，她想了想後說：「就是電影中的舞蹈場面吧！我好像變成了一個小朋友。老實說，或許這就是電影內有這麼多跳舞場面的原因。」

Margot與Greta同樣喜歡電影的舞蹈場面，更特別喜歡電影中的搞笑部份。她稱：「有一部份是很喜歡的，就是Barbie在現實世界中看到年齡，她看到一名老人的臉上有皺紋，是她過往沒有看過的。」

Barbie向Weird Barbie解釋自己發生何事、何解需要前往現實世界 ，這一幕就是America Ferrera的所愛，她解釋道：「Kate McKinnon飾演的Weird Barbie，她是非常聰明、作出令人難以置信的選擇。當Barbie學習新規則時，場面是搞笑、恐怖、充滿冒險感，也很很像是所有瘋狂事的開始！」

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記者：陳淑霖

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