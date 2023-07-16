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【驚險一幕】夫妻街頭嘈交 　丈夫氣憤撞欄致頭被卡住

健康 15:55 2023/07/16

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夫妻街頭嘈交 ，丈夫氣憤撞欄致頭被卡住。

夫妻相嗌唔好口！深圳一對夫妻日前於街頭嘈交時，丈夫疑情緒失控，突然將頭撞向附近的黑色欄杆，但因用力過猛，竟將自己的頭卡進欄杆內，變成進退不得。本來爭吵中的妻子見狀，亦嚇得不知所措，只好打電話報警求助。

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根據內地傳媒報導，事發於本月12日的晚上，深圳一對夫妻因瑣事於街頭當著孩子面前嘈交，而且雙方愈吵愈烈，挾在中間的孩子雖曾嘗試平息父母的怒氣，惜仍失敗收場。期間，男方疑一時情緒失控，於是將頭猛撞欄杆，令自己的頭部瞬間被卡住。

其妻見狀後非常恐慌，曾多次試著掰開欄杆讓丈夫脫困卻未有成功，於是報警；身旁的孩子則懂事地安撫著爸爸的情緒，以防情況更糟。慶幸，消防員到場後，用工具的幫助下，男子終成功脫困。

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事件曝光後，不少網民均大讚孩子懂事，紛紛留言表示「想摀住媽媽的嘴、想阻擋爸爸的衝動，心疼這個孩子那麼懂事」、不過，亦有人擔心影響孩子童年，「孩子需要一生的時間去治癒這段恐懼」。

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責任編輯：羅嘉欣

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