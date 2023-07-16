【周日好去處】粉嶺舊球場7.23起逢周日下午開放公眾　冀與民同樂

▲ 粉嶺球場「舊球場」逢星期日由下午 1 時至晚上 9 時，開放公眾參與（香港哥爾夫球會提供）

香港哥爾夫球會（球會）宣布，粉嶺球場「舊球場」自本月 23 日起，將於逢星期日下午開放予公眾，讓市民可親臨球場體驗和享受大自然綠色天地的樂趣。

球會表示，近年從多方面進一步開放「舊球場」，讓非高球愛好者可以在平日和假期不同時段來 到球場參加不同活動。今年「七一」回歸日，球會試行了「早上高球場下午公園」的開放模式，吸引了逾萬市民進場參與，運作非常成功，深受市民歡迎。有鑒於此，球會決定將這一開放安排延續，由本月 23 日起，在下午將球場變身為歷史生態公園，讓更多市民可以 來到球場進行不同活動，在早上則維持現時作為球場的功能。

球場開放時間為逢星期日下午 1 時至晚上 9 時，屆時「舊球場」1至3號洞會搖身一變成為市民的樂園。市民可以在林蔭處處的綠茵草地上欣賞大自然美景、打卡、 嬉戲，以至與毛孩們渡過一個忘憂的下午，各適其適，樂在其中。

香港哥爾夫球會會長郭永亮說：「我們很高興『早上高球場下午公園』的融合安排證明可行，基於在球會有效管理下，安全考慮可以得到照顧，因此我們決定延續這個開放措施， 既可兼顧高球愛好者打球的需要，又可讓更多市民能夠享受到這個全亞洲唯一擁有百年歷史，並可舉辦國際高球盛事的獨有球場景緻。

他續說：「『『舊球場』可發的的功能非常多化，包括為熱愛高球人士提供一個逾百年的地標式國際錦標賽場地，也為公眾人士帶來一個古蹟和生態共融的公園。球會一直以來悉心保育保養球場，確保場內的生態環境不受破壞，讓大量具保育價值的動植物可繼續在這樂土棲息。在球會的努力下，能夠為下一代保存這片集文史和生態的景觀，對此球會實在感到非常欣慰。 「我們認為，在球會累積了百年專業管理經驗和悉心保育下，『『舊球場』可以採納高球場 和歷史生態公園的模式共融共存，讓市民共享共樂，並締造了一個絕對是可惠及全港市民， 同時又有利香港在國際上說好香港故事的多贏局面。」

舊球場開放詳情如下：

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責任編輯：李芷玲