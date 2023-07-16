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【DSE放榜2023】都大校長林群聲接受板球挑戰　屢敗屢試經驗勉考生冷靜面對逆境

社會 15:46 2023/07/16

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林群聲與師生接受校內板球健將挑戰。（都大提供圖片）

香港中學文憑試（DSE）周三（19日）放榜在即，香港都會大學校長林群聲拍片為DSE考生打氣，一同接受校內板球健將挑戰，「由零開始」學習板球，以鼓勵考生迎難而上，創造無限可能。

林群聲與師生於短片中一同學習板球運動，林群聲接受校隊挑戰初期經歷「屢敗屢試事件」，直言始料不及。他說：「最初我以為打個波好簡單，見到人哋打好容易，點知自己打極都打唔到，不過我會努力搵出原因。」

林群聲之後在聽取同學講解及屢次嘗試後終於成功擊中板球，在片中展現活力、拼勁和堅持不懈的精神。

林群聲與師生接受校內板球健將挑戰。（都大提供圖片）

藉著是次接受挑戰經驗，林群聲鼓勵DSE考生勇於面對挫折和抱持開放心態迎接未來，「面對逆境，要保持冷靜和信心，總結經驗再向前進發」，並說：「人生是有無限可能，只要你敢於嘗試，你會發現新的事物、興趣，甚至出路，你們的出路都可以有無限可能。」

板球運動在本港較少人認識，都大板球隊是由李兆基商業管理學院成立，球隊透過參加不同類型的比賽，以推廣健康和多元共融文化。

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責任編輯：馮琪雅

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