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【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】

娛樂 18:24 2023/07/16

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

楊偲泳（Renci）本月初在個人社交平台上載去滑水後，用水槍洗頭沖身的短片及照片，畫面性感得來又充滿健康活力。

在今日（7月16日），Renci又再派福利，上載幾張身穿Deep V兼露腰的白色裙，散發仙氣同時又把驕人的本錢盡展。

【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】

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與張振朗發展穩定

眾所周知Renci一向身材驕人，不過她一向衣著都不算太暴露，但同時也不會過份保守，久不久也派福利，幸形象一直十分健康，不會予人低俗感覺，而且同時男友張振朗也十分大方，沒有阻止女友性感打扮。

張振朗在2019年8月接受電台訪問時承認與楊偲泳交往，二人感情十分穩定，比如在去年張振朗大嫂生日，楊偲泳與男友一同與阿嫂慶祝，已完全融入家中。

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最緊要真誠

其實在《毒舌大狀》之前，雖然Renci演過不少影視劇及綜藝節目，不過普羅大眾最初認識她源自於「張振朗女朋友」這稱號。

Renci曾接受TOPick專訪對此曾大方稱：「這身份並非要不要去擺脫，這是事實來的，這個稱號是大家茶餘飯後的話題和聯想，沒法阻止，但我不覺得是甚麼問題令我造成困擾。」

Renci當時並分享如何維持一段關係：「無論是任何關係，家人、朋友或另一半也好，我覺得真誠就是一切。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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