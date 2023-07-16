【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】

楊偲泳（Renci）本月初在個人社交平台上載去滑水後，用水槍洗頭沖身的短片及照片，畫面性感得來又充滿健康活力。

在今日（7月16日），Renci又再派福利，上載幾張身穿Deep V兼露腰的白色裙，散發仙氣同時又把驕人的本錢盡展。

【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材 Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

與張振朗發展穩定

眾所周知Renci一向身材驕人，不過她一向衣著都不算太暴露，但同時也不會過份保守，久不久也派福利，幸形象一直十分健康，不會予人低俗感覺，而且同時男友張振朗也十分大方，沒有阻止女友性感打扮。

張振朗在2019年8月接受電台訪問時承認與楊偲泳交往，二人感情十分穩定，比如在去年張振朗大嫂生日，楊偲泳與男友一同與阿嫂慶祝，已完全融入家中。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

最緊要真誠

其實在《毒舌大狀》之前，雖然Renci演過不少影視劇及綜藝節目，不過普羅大眾最初認識她源自於「張振朗女朋友」這稱號。

Renci曾接受TOPick專訪對此曾大方稱：「這身份並非要不要去擺脫，這是事實來的，這個稱號是大家茶餘飯後的話題和聯想，沒法阻止，但我不覺得是甚麼問題令我造成困擾。」

Renci當時並分享如何維持一段關係：「無論是任何關係，家人、朋友或另一半也好，我覺得真誠就是一切。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R