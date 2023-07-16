【消費券】有市民對派發消費券感滿足　冀加碼至1萬元

▲ 有市民認為消費券可有助帶動人流（曾秋文攝）

政府今日（16日）起發放第二期消費券，冀刺激市民消費意欲。有市民表示，預計新一期消費券1個月内就用完，亦有市民認為消費券可有助帶動人流，更稱若加碼至1萬元就皆大歡喜。

▲ 大學生梁同學表示，作為一個學生有2,000元已經很滿足（曾秋文攝）

大學生梁同學就讀大學一年級，她表示今日市面人流明顯多了，很多商店也貼出消費券優惠的告示，自己暫時用了數百元購買衣服，她相信剩餘的消費券餘額應該在1個月內就會用完。雖然2,000元的消費券金額不夠用，但作為一個學生突然有2,000元可花費已經很滿足了。

▲ 市民陳先生對下一次派消費券不感期待（曾秋文攝）

市民陳先生計劃用第二期消費券購買一部數碼相機，雖然2,000元不夠用，但有補貼都很開心。他表示今早與母親品茗，酒樓比較平時多人，要輪候半小時才能入座。又認為消費券不會永遠派下去，所以對下一次派消費券沒有期待。今日雖然三號風球，但氣溫沒有那麼高，對市民消費也舒服很多。

▲ 市民蘇太期望消費券能加碼至1萬元（曾秋文攝）

市民蘇太今天早上與兒子往品茗，已用了數百元的消費券，她表示今早酒樓比平時多了很多人，相信是消費券的帶動。她上一期的消費券大多用在購買電器上，今次剩餘的消費券打算用來補貼購買一部電話及丈夫，她表示若消費券能加額至1萬元就皆大歡喜了。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文