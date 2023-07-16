  • 29°C
香港時間 : 2023716日 (週日) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】吳鎮宇200磅兒子成功瘦身　吳費曼網上投票撼贏姜濤成「香港頂流」

娛樂 18:00 2023/07/16

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

吳鎮宇200磅兒子吳費曼瘦身成功。

現年61歲的金馬影帝吳鎮宇與新加坡女演員王麗萍育有一子吳費曼（Feynman），2014年鎮宇曾帶兒子參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，深受內地網民愛戴。

如今Feynman已經14歲正值青春期，早前吳鎮宇大爆兒子身高182cm，體重已高達90公斤（約198磅）。不過，近日Feynman最新近照曝光，明顯瘦了一個碼，看來減肥非常成功。

【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅

瘦身成功

吳鎮宇向來與兒子關係如好友般，時常在網上互相整蠱。前日（7月14日）吳鎮宇上載兩張Feynman穿上宮廷裝、在故宮背景前拍下的照片，相中Feynman明顯比之前清減不少，面形輪廓立體，他還chok爆擺甫士，似足古裝韓劇內的oppa一樣，魅力十足。

不過，吳鎮宇不但沒有讚美兒子，還嘲笑他是「故宮的公公」。有網民撩兩父子「開戰」，留言召喚Feynman笑問：「這你能忍？」、「快來反擊。」

點擊圖片放大
+7
+6

整蠱爸爸

及後，Feynman以劣質P圖技術將爸爸吳鎮宇男扮女裝的造型，key圖放至與同樣穿上宮廷裝的媽媽合照，搞笑反擊：「《關於我的家庭有點奇怪因為我有兩個媽媽的這一件事》#這個很費曼#」

兩父子互窒對方的趣事登上了微博熱搜榜，Feynman貼上熱搜榜截圖，繼續追擊爸爸：「我一會看我熱搜，一會看你熱搜。不知道為什麼我看你熱搜時很遠，但我看我熱搜時很近。」認真抵死，「#費曼才是香港頂流吧#」隨即亦登上熱搜榜。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】Elva湊仔「困獸鬥」似家傭一度迷失　倪晨曦︰媽媽要愛自己有MeTime

【青春期】吳鎮宇14歲仔自嘲「很難看」　Feynman返學曾被同學一拳打臉

完勝姜濤

然後有網民發起網上投票「你們覺得誰才是香港頂流？」，Feynman與男團MIRROR「人氣王」成員姜濤二選一，最終超過4.1萬人參選投票，Feynman以3.9萬票完勝姜濤。

Feynman以3.9萬票撼贏姜濤成「香港頂流」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【世界盃】盤點各隊靚仔型男球星　邊支國家隊最多靚仔？
17:01 2022/11/18
【世界盃】盤點各隊靚仔型男球星　邊支國家隊最多靚仔？
【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持
16:26 2022/12/10
【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持
【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色
13:04 2022/12/12
【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色
【無限超越班】 張可頤自認不是做綜藝材料 　親揭答應參與全為一個人
12:29 2022/12/19
【無限超越班】 張可頤自認不是做綜藝材料 　親揭答應參與全為一個人
【青春期】吳鎮宇14歲仔自嘲「很難看」　Feynman返學曾被同學一拳打臉
16:40 2023/03/09
【青春期】吳鎮宇14歲仔自嘲「很難看」　Feynman返學曾被同學一拳打臉
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
14:45 2023/04/07
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅

你可能感興趣

【世界盃】盤點各隊靚仔型男球星　邊支國家隊最多靚仔？
17:01 2022/11/18
【世界盃】盤點各隊靚仔型男球星　邊支國家隊最多靚仔？
【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持
16:26 2022/12/10
【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持
【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色
13:04 2022/12/12
【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色
吳鎮宇 娛樂人物職業 演員 姜濤 星二代 娛樂行業 減肥 微博

最高瀏覽

【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡
13:57 2023/07/15
【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡
【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞
今日 09:49
【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞
【移民英國】雷頌德陪太子讀書移英近況曝光　恩愛夫妻曬愛駒享受品味生活
14:27 2023/07/14
【移民英國】雷頌德陪太子讀書移英近況曝光　恩愛夫妻曬愛駒享受品味生活