【星二代】吳鎮宇200磅兒子成功瘦身　吳費曼網上投票撼贏姜濤成「香港頂流」

▲ 吳鎮宇200磅兒子吳費曼瘦身成功。

現年61歲的金馬影帝吳鎮宇與新加坡女演員王麗萍育有一子吳費曼（Feynman），2014年鎮宇曾帶兒子參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，深受內地網民愛戴。

如今Feynman已經14歲正值青春期，早前吳鎮宇大爆兒子身高182cm，體重已高達90公斤（約198磅）。不過，近日Feynman最新近照曝光，明顯瘦了一個碼，看來減肥非常成功。

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瘦身成功

吳鎮宇向來與兒子關係如好友般，時常在網上互相整蠱。前日（7月14日）吳鎮宇上載兩張Feynman穿上宮廷裝、在故宮背景前拍下的照片，相中Feynman明顯比之前清減不少，面形輪廓立體，他還chok爆擺甫士，似足古裝韓劇內的oppa一樣，魅力十足。

不過，吳鎮宇不但沒有讚美兒子，還嘲笑他是「故宮的公公」。有網民撩兩父子「開戰」，留言召喚Feynman笑問：「這你能忍？」、「快來反擊。」

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整蠱爸爸

及後，Feynman以劣質P圖技術將爸爸吳鎮宇男扮女裝的造型，key圖放至與同樣穿上宮廷裝的媽媽合照，搞笑反擊：「《關於我的家庭有點奇怪因為我有兩個媽媽的這一件事》#這個很費曼#」

兩父子互窒對方的趣事登上了微博熱搜榜，Feynman貼上熱搜榜截圖，繼續追擊爸爸：「我一會看我熱搜，一會看你熱搜。不知道為什麼我看你熱搜時很遠，但我看我熱搜時很近。」認真抵死，「#費曼才是香港頂流吧#」隨即亦登上熱搜榜。

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完勝姜濤

然後有網民發起網上投票「你們覺得誰才是香港頂流？」，Feynman與男團MIRROR「人氣王」成員姜濤二選一，最終超過4.1萬人參選投票，Feynman以3.9萬票完勝姜濤。

▲ Feynman以3.9萬票撼贏姜濤成「香港頂流」。

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