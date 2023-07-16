【無法無天】11歲起慘被繼父性侵反抗不果 少女庭上控訴媽媽冷眼旁觀迫服避孕藥

▲ 少女慘被繼父性侵多年。

古語有云：虎毒不吃兒！澳洲一名狠心媽媽，知道女兒被繼父性侵後沒有報警，甚至為了滿足丈夫的獸慾，逼迫女兒長期服用避孕藥，直至她帶女兒向醫生求診，以女兒有性癮為由要求處方大量避孕藥後，醫生起疑才揭發。案件最近在澳洲阿德萊德法院開審。

綜合外國傳媒報道，案件於7月5日在澳洲阿德萊德（Adelaide）地方法院開審，涉案的少女在庭上表示，自11歲開始長期慘遭繼父的性侵，媽媽知道自己被性侵犯，但她冷眼旁觀，自己坐在旁邊玩電話或看電視，不但沒有制止繼父的惡行，甚至強迫她服食大量的避孕藥。

對於繼父及親生媽媽的惡行，少女在庭上悲痛的控訴，自己多次反抗無效，除了痛苦外再沒有其他感覺，她很多個晚上都是痛哭著入睡，她覺得自己好似垃圾般被對待。

開庭結束後，法院認定少女的母親與繼父犯下兒童非法性關係之罪名，而法官Emily Telfer已撤銷繼父的保釋，目前二人已被羈押，之後將正式進行審判。

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責任編輯︰王明芳