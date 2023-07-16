【罔顧生命】棄養巴西龜放生公園水池 動物工作者：令人心痛及憤怒

▲ 將巴西龜棄養公園水池是不負責任行為。

在一些報道中發現不少公園內的水池均有龜滿之患，大量的龜隻被棄養於池中，而當中大多是巴西龜或學名為紅耳龜的品種。牠們狀況惡劣，有些甚至死於水中，情況令人心痛及憤怒。

為甚麼會出現如此大量棄養的情況呢？原來有不少家長把飼養的巴西龜棄養到區內公園的水池裏，這不負責任的行為竟被看為理所當然，並自以為把牠們放在有水的地方就已經足夠生活。

▲ 將巴西龜棄養公園水池是不負責任行為。

巴西龜需要每天曬太陽，是因為牠們要依靠陽光的紫外綫去合成維他命D及攝取鈣質，讓龜殼健康。但不是每天也是陽光普照，遇上陰天及下雨天時，牠們的身體沒有吸收足夠的維他命D，因而容易引致龜殼脆弱及生病。同時牠們因不能自行調節體溫，因此飼養者需要安裝UVB紫外光燈和暖燈，以及安排陸地環境，讓巴西龜在游水之餘也可以享受日光浴。

在食物方面，由於牠們是雜食性動物，飼養者需要提供均衡營養優質的龜糧，讓牠們有足夠的纖維、礦物質和維他命。龜隻是在水中生活，進食和排便會弄髒水質，容易滋生細菌，因此除了定時在魚缸換水，也需要安裝濾水裝置以保持水質清潔。

一些店舖以誤導性質，讓飼養者以為巴西龜身形永遠嬌小容易飼養，並把所需要的照顧簡單化，以為只需要一個小膠箱再加少許水就已經足夠讓牠們生活，這是極不負責任的行為。

再加上牠們的售價非常便宜，只要花費10元，就已經可以把細小的巴西龜帶回家飼養。其實要照顧好巴西龜並不容易，縱使從牠們的外表並不容易察看牠們的情緒，但不等同牠們沒有生命及生活需要。

將心比己，代入被棄養的巴西龜立場來看，牠們被人類折磨、身心受創。請各位家長三思及明白飼養寵物是一生一世的決定。

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