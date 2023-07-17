【風暴消息】半山有鋁窗高處墮下　無人受傷

▲ 中區半山有鋁窗從高處墮下至地面花園（黃傑偉攝）

三號強風信號在下午4時20分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新資訊。

【15：46】事發於今午（17日）12時30分，中區半山英輝臺1號英輝閣有鋁窗從高處墮下。一名女住戶發現單位鋁窗墮下地面花園，於是通知管理員及報案。警方接報到場發現墮下鋁窗並無傷人， 將案件列作高空墮物處理後離場。

【12：30】今早柴灣小西灣道23號富怡花園發生塌樹意外，一棵10多米高樹木，有樹幹塌下路邊馬路行車線上。附近停泊車輛險被擊中，市民報警求助，警方及消防接報到場，封鎖一條行車線，由消防升起長梯清除掛於半空樹丫，初步事件中沒人受傷。

▲ 小西灣發生塌樹意外（黃傑偉攝）

【11：00】金山路九龍水塘，今早9時許，途人發現有人在水塘浮載浮沉，消防到場救起男事主後，證實當場死亡，事主身穿短袖上衣染有血漬。

【10：36】今早9時許，涌貨櫃碼頭路2號旁一個露天停車場，有吊臂車起火，車頭燒至熏黑，牽連至少4輛車，無人受傷.

【10：00】事發於今早8時許，有線新聞採訪車在青衣北岸公路，遭大樹塌下擊中，車頭蓋凹陷損毀，車上3人沒受傷。

▲ 有採訪車遭大樹壓中。（有線新聞截圖）

【7月16日15：00】風暴下，旺角有巨型廣告帆布被吹毀，昨日（16日）下午3時許，旺角亞皆老街33號一棟大廈外的巨型帆布，約60米乘10米在強風下被吹甩，部份帆布擱在大廈平台，消防接報出動雲梯協助，警方則封閉亞皆老街新填地街至上海街一段行人路，交通則沒太大影響。

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記者：曾秋文