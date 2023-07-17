【風暴消息】有線新聞車遭大樹擊中　車上3人沒受傷

▲ 有採訪車遭大樹壓中。（有線新聞截圖）

天文台表示，泰利會於早上（17日）在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新資訊。

【11:00】

金山路九龍水塘，今（17日）早上9時許，途人發現有人在水塘浮載浮沉，消防到場救起男事主後，證實當場死亡，事主身穿短袖上衣染有血漬。

【10:36】

今早9時許，涌貨櫃碼頭路2號旁一個露天停車場，有吊臂車起火，車頭燒至熏黑，牽連至少4輛車，無人受傷.

【10:00】

事發於今早8時許，有線新聞採訪車在青衣北岸公路，遭大樹塌下擊中，車頭蓋凹陷損毀，車上3人沒受傷。

▲ 有採訪車遭大樹壓中。（有線新聞截圖）

【7月16日15:00】

風暴下，旺角有巨型廣告帆布被吹毀，昨日(16日)下午3時許，旺角亞皆老街33號一棟大廈外的巨型帆布，約60米乘10米在強風下被吹甩，部份帆布擱在大廈平台，消防接報出動雲梯協助，警方則封閉亞皆老街新填地街至上海街一段行人路，交通則沒太大影響。

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記者：曾秋文