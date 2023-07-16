【夏日缺水】夏日炎炎狂飲水未必能解暑 醫護拆解3個解暑常犯錯誤

▲ 飲水多不是正確的解暑方法。

最近天氣實在太熱，是否覺得沒有胃口，經常需要冷飲，不想進食？

的確，當夏季氣溫增高時，身體所需的熱量就會降低，自然食慾也會下降。高溫通過神經傳導，刺激體溫調節中樞，通過中樞與攝食調節中樞之間的聯繫，會對攝食中樞產生抑制性的影響，從而導致攝食量的減少。

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但不吃正餐，並不代表不會肚餓。到頭來隨意亂吃零食，不但不健康，反而令體重上升，所以夏季要下意識提高食慾，正確解暑才是關鍵。

▲ 飲水多不是正確的解暑方法。

怎樣是不正確解暑？其一是：我們喝水喝得太多了。夏季高溫，人排汗多了，需要的飲水量也大增。運動之後，有人乾脆連飲幾公升水，但這樣一來，體內胃酸過於稀釋，自然會影響到消化功能。這裏提醒一下，夏季要補水，但是一定要注意適量，切忌大口大口灌水。

另一個問題，是冷飲喝多了。天氣酷熱，吃個冰凍西瓜、雪糕，直透心涼。但是，冰飲冰食，對胃黏膜刺激也不小，絕對會影響消化。再者，很多冷飲中都含有過量糖份，如果甜食太多，自然會抑制食慾，感覺飽了，有食慾才怪。如此一來形成惡性循環，恐怕整個夏季，都在不停吃甜品零食雪糕了。除此之外，夏季中容易吃到變質的食物，腸胃也容易因不適而罷工。

還有是——水喝少了。城市人多在冷氣下工作，自然認為不出汗就不會流失水份，所以喝水一向較少。但事實上，在冷氣間裏夏季水份蒸發得非常快，如果不及時補水，使腸胃組織出現脫水的話，也會影響到食慾。

最後，要告訴大家：吃不下飯時用水果、冷飲等來代替正餐，是一種很不好的飲食習慣。過分單一飲食，容易造成營養攝取不均衡，例如過量攝取糖份；而蛋白質、維生素、鐵、鈉等營養素卻攝取不足。對於水果，如西瓜，雖然熱量不高，但如果吃上一整個，熱量其實也不少。

別以為自己一定是天生體質易胖，飲水都肥，實情是另有原因。