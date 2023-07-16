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【肝臟危機】女子突意識混亂嗜睡求醫證肝腦病變　醫生揭食1類食物肇禍

健康 17:13 2023/07/16

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女子突意識混亂嗜睡，求醫證肝腦病變。

蛋白質雖對身體健康非常重要，但原來對某些病患來說，絕不宜攝取過多。台灣一名有肝硬化的70多歲老婦，因被家人發現行為異常，如意識混亂、白天嗜睡，於是帶到醫院求醫。醫生為她檢查，竟發現她血氨值遠超正常上限100，達到200多ug／dL，致出現「肝腦病變」，需要緊急灌腸並限制她的蛋白質攝取量。

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胃腸肝膽科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》表示，雖然人體每1公斤體重1天需1公克的蛋白質，老人則至少要1.2公克，惟肝腎功能不佳者應避免過量攝取。

蕭敦仁指，該名有肝硬化的老婦除了血氨過高，亦有便秘問題，導致毒素更難排除。因此需要緊急灌腸並限制她的蛋白質攝取量。他又指不少人常以肉類補充蛋白質，但肝臟功能欠佳者代謝肉類產生的氨不只有毒，進入腦部還容易使人感到模糊不清。

蕭敦仁又指出，婦人出現的肝腦病變可分為4等級，個性改變、答非所問、日夜顛倒為第1級；說話判斷力差、手及身體不自覺顫抖為2級；大部分時間都在睡眠狀態，但可叫醒的為第3級半昏迷；最嚴重的叫不醒為第4級。

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責任編輯：羅嘉欣

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