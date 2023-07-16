【AGA訂婚】AGA認與姚子羚舊愛「的士邦」訂婚 江海迦報喜：我們訂婚了
娛樂 17:34 2023/07/16
歌手AGA（江海迦）近日驚傳已成為人妻，而對象有指是TVB花旦姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦。
消息指二人於去年10月已於紐西蘭註冊結婚，男方更豪擲過億元購入山頂3千呎豪宅築愛巢，對AGA愛錫有加。
【驚傳秘婚】傳去年10月秘嫁姚子羚舊愛「的士邦」 AGA搬入3千呎億元愛巢榮升闊太
宣布訂婚
AGA今日（7月16日）下午在個人社交平台發文承認與「的士邦」鄭子邦相戀，並宣布二人已訂婚，似乎並非傳言中已註冊結婚。
她留言寫道：
感情事一直放低調，本希望等待有適合時間才跟大家分享。
感謝上天讓我們遇上，一直陪伴了彼此很多的高與低，樂與悲。
我們訂婚了，也期待著這新的一頁🤎
謝謝大家的關心與祝福 🫶🏻☺️
希望大家能給予我們一些空間，
我也會繼續做好音樂送給大家。
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有指現年35歲的AGA一直恨當媽媽，完成演唱會後將積極造人，趕閘生龍B。AGA在尾段表示會繼續做好音樂送給大家，似乎未有意離開樂壇做少奶奶。
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撰文 : TOPick柴犬出動