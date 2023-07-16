【香港小姐2023】王敏慈彈古箏成功搶鏡　郭珮文莊子璇分任美術及氣氛擔當

▲ （左起）謝嘉怡、梁凱晴、黃泳嘉、鄧凱文、梁晶晶、姜依宁、黎諾懿。

《2023香港小姐競選》的11號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝，故此只有16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景。

在第3日的港姐外景拍攝，16位佳麗分成四組、於傍晚開始聚集於會安古城進行「人氣競賽」，透過送出特色香港食物、飲品、印有香港地標的Tee恤及廣東歌，將香港文化宣揚至越南。

四組佳麗分別為：2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、8號姜依宁（Jenny）及12號梁晶晶（Nicole）組成的「雞蛋仔」小組；6號胡睿涵（Hanna）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璇（Hilary）及17號王敏慈（Lovelle）組成的Busking小組；4號王怡然（Lynn）、9號潘明璇（Michelle）、14號陳怡名（Zora）及16號郭珮文（Juliana）組成的「HK Tee」小組；與及1號吳詠婷（Anna）、5號梁倩淇（Debbie）、7號毛志琛（Viktoria）及10號陳霈錤（Hera）組成的「紅豆冰」小組。

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▲ 雞蛋仔」小組出發前備戰。

佳麗苦練越南話

四組佳麗一大早已為傍晚的人氣競賽作準備，當中「Busking」小組即時為獻唱歌曲編曲及排練簡單舞步，並派出王敏慈彈古箏作為組別特別武器。

至於「HK Tee」除透過畫畫比賽，找出了組內「美術擔當」郭珮文為Tee恤進行繪圖外，更揀選了青馬大橋及IFC四大別具香港特色的地標畫進Tee內，別具心思。

16位佳麗連休息期間也沒有躲懶，個個埋頭苦練越南話，希望透過語言讓越南人認識更多香港文化。

▲ 「HK Tee」小組

佳麗鬥語言天分

到正式競賽，四組佳麗「人氣逼人」，每個攤位均擠滿人潮，除了當地人，還有來自韓國、日本、西班牙、德國、英國及香港多個地方的旅客；一眾佳麗除大晒流利英語、普通語、廣東話及「有限度」越南話外，還有西班牙文等不同語言，完全符合國際親善大使條件。

四組之中，以Busking小組氣氛最為熱鬧，先後獻唱《甜蜜蜜》、《眼淺》、《上海灘》、《初戀》等不同經典歌曲的Busking小組，吸引大量人潮圍觀兼拿出手機拍片之餘，更有圍觀者自薦加入演唱。

表演期間，王敏慈除憑一手好琴藝贏盡焦點，獻唱《甜蜜蜜》時聲線更有幾分鄧麗君影子，歌喉不俗。莊子璇則是小組的「氣氛擔當」，零怯場的她表演期間keep住與現場觀眾溝通互動，成功炒熱氣氛。

▲ Busking小組成員：（左起）王敏慈、莊子璇、胡睿涵、陳曉彤。

「HK Tee」一早沽清

事後四人接受無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）訪問，坦言沒想過氣氛如此熱鬧，陳曉彤坦言整個過程雖然辛苦，但相當值得：「因為好體驗到團隊精神，同埋真係好似開緊演唱會咁，完全唔夠喉。」王敏慈則指很榮幸能透過競賽，將中國傳統文化展示給外國人。

另一組人氣能與Busking小組匹敵的，則是「HK Tee」小組；該組佳麗因貨品一早沽清「提早收工」，認真厲害。

姜依宁成「影相擔當」

事後四人受訪時，以不斷高呼「好攰」的陳怡名最搞笑，事緣所有Tee均是即場由佳麗親自印上圖案，整個過程十分考驗手力，難怪陳怡名事後大嘆手軟。另外兩組亦成功將所有美食送出，四小組可謂各有魅力。

除「美術擔當」郭珮文、「古箏擔當」王敏慈、「氣氛擔當」莊子璇，是日還誕生了「影相擔當」姜依宁，她在小組售賣雞蛋仔時，負責於客人等候期間與各人拍照留念，由於體態美及甜美兼備，結果相當受歡迎，形成拍照人潮。

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