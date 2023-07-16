【福建訪問團】立法會議員上午訪「三坊七巷」　姚柏良籲本港借鏡

▲ 福建訪問團參觀三坊七巷。（梁君彥FB圖片）

立法會主席梁君彥率三十多位議員在福州進行公務考察，今日（16日）上午行程包括國家5A級旅遊景區︰三坊七巷。

三坊七巷面積約40公頃，是國務院公布的全國文物重點保護單位，擁有林覺民故居等9處建築為代表的古建築群。旅遊界姚柏良認為，荔枝窩客家文化村落亦有300年歷史，但要做到文化及旅遊結合，仍處於起步階段，值得到內地視察借鏡。

其後，訪問團與福建省政協委員座談交流，並與福建省委統戰部領導餐敘。

一行人下午再參觀一間養老中心，並探訪在福州居住的香港退休長者。長者院舍中心負責人鄭先生透露，該院有4名香港長者入住，院舍每月收費約4000元人民幣，同時提供養老和醫療服務，他稱過往曾參觀香港的院舍，認為自己的院舍水平超越香港同業。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 福建訪問團參觀歷史建築。（陳月明FB圖片） ▲ 福建訪問團參觀歷史建築。（陳月明FB圖片） ▲ 福建訪問團到訪福建。（陳月明FB圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸