【逾期逗留】來港玩到逾期逗留1日被罰 小紅書網民震驚：自己國家要罰錢？

▲ 內地遊客逾期逗留被罰款。

不少地區或國家都對旅遊人士有入境日數的限制，內地有遊客在小紅書上講述自己的遭遇，指由於在香港玩得太盡興超過了入境限制日數，結果出境時被罰款230元，並指太貴了。網民的奇遇記卻引起網民議論，指能在香港玩超過7天是奇葩。

該名內地網民在小紅書上以「太愛香港，被罰款了」為題，並附上一張入境事務處發出的230元延期逗留收據。她指，自己在過關的時候，才發現已經逾期逗留一天，並表示自己還想繼續在香港玩，

當然要紀錄啊，還想玩……結果忘看時間。延期逗留，一天200多，好貴！

該名網民的遭遇卻引發不少網民議論紛紛，有網民表示香港玩3日就夠，質疑網民為何能玩超過7日，「香港有這麼多地方逛嗎？」也有內地網民表示，香港已回歸中國，在自己的國家範圍逾期逗留被罰款是笑話。

逗留時間不超過7日

根據香港入境處的條例，持普通旅遊簽證來港內地旅客，每次來港時的逗留時間不超過7天。根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及入獄兩年。

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