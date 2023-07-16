【中華文化】中華優秀文化校園計劃大匯演 逾300學生展示學習成果

▲ 善德基金會主辦「善德學堂-中華優秀文化校園計劃大匯演」今日舉行，逾300名小學生參加演出。

由中國銀行(香港)資助、善德基金會主辦的「善德學堂－中華優秀文化校園計劃」，2020-2023年內共教授18間小學及1間特殊學校有關中國傳統藝術課程，旨在讓學生及弱勢群體透過不同表演形式，感受中華文化，透過課程培訓出優秀演說者和表演者，成為「中華文化傳播使者」。

計劃在今學年結束。善德基金會7月16日下午舉行「善德學堂－中華優秀文化校園計劃大匯演」，逾300名學生展示學習成果，透過中國舞蹈、戲劇、中國武術、朗誦/語言藝術的精彩表演，領略不同的中華傳統美德。

大匯演邀請到文化體育及旅遊局楊潤雄局長、中聯辦新界工作部李功勛副部長及中國銀行(香港)首席信息官鄭松岩博士擔任主禮嘉賓。16間來自不同背景的小學及1間特殊學校逾300名的學生，在大匯演中，以今年主題「共融大同」，及代表人物忠孝節義的花木蘭，透過武術、舞蹈、戲劇及朗誦4大項目，學習中華文化的價值，以德化人，尊重社會上不同領域背景的人。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，很高興出席大匯演，相信參與演出的學生除學習到表演藝術的技巧和提升文化修養，也能領略到團隊合作精神的重要性，培養良好的品德。他期望善德基金會繼續弘揚中華文化及傳統美德，培養青少年正向思維及建立文化自信，讓香港未來的社會棟樑能茁壯成長。

中國銀行(香港)首席信息官鄭松岩博士致辭時稱，中銀香港作爲一間歷史悠久及富有社會責任的金融機構，不單積極參與及支持各項公益慈善項目，致力推動各種文化發展，更呼應政府的「青年發展藍圖」，培育青少年的文化素養。透過支持今次計劃，為各小學生及有特殊學習需要的群體提供一個展現自己才華和創造力的平台，讓新一代具備更廣闊視野、抱負和正向思維；並期望學生將中華傳統美德，實踐在日常生活中，以自身為載體，身體力行宣揚中華文化。

善德基金會主席董吳玲玲太平紳士致辭時表示，非常感謝中銀香港大力支持、協辦機構全力協助，善德基金會在過去三年成功舉辦「善德學堂－中華優秀文化校園計劃」，以線上線下形式，為19間學校，超過3,800位學生，提供中國舞蹈、朗誦、武術及戲劇等藝術課程，讓香港小學生、特殊學習需要群體及弱勢社群接觸和感受中華文化的風采。

董吳玲玲稱，今次大匯演孕育出新一代中華文化的精英種子，匯集逾300位來自不同背景的學生，從匯演中觀摩、體驗這次大規模的中華文化演出，對學生提升文化自信、藝術修養及民族身分認同極具重要意義；希望學生享受演出之餘，於過程中可以領略中華文化的精粹，豐富學習經驗。

展望將來，董吳玲玲表示善德基金會將繼續秉持傳承和延續中華文化的精神，由各小學挑選出「中華文化傳播使者」，組成「聯校中華藝術團」，讓同學發揚善德學堂的精神，向同學、朋友及家人繼續推廣中華傳統美德，教學相長。她又透露基金會今年將推出「善德茶文化傳承計劃」，讓學生從中國茶文化學習到中國人謙、和、禮、敬的價值觀，提高文化自信和民族自豪感。希望透過這些項目，從深度及廣度上持續推廣和傳承中華優秀文化，形成優質專業的中華文化民間傳播力量。

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學生希望能繼續參加

五位小學生完成大匯演後受訪，當中的5位同學均表示覺得好玩，希望繼續參加。在過程中學到尊重長輩、言行舉止要有禮貌、對於武術都產生濃厚興趣，及覺得自己身體比以前強壯。

當中的盧同學表示，自己從了解到花木蘭保家衛國的精神，也學懂了中國傳統文化。就讀小三的陳同學讚嘆蒙古服飾顏色鮮艷，她笑言不想到蒙古實地考察，因為太遠。

受訪中唯一的男孩子林同學，表示在過程中學習到蒙古男生的勇敢，也認識很多朋友，上台表演時看到觀眾太多，難免緊張，多得媽咪給他鼓勵才能完成。

帶隊的譚老師表示，小朋友有不同類型，要用不同的方法去訓練他們，過程中他們學會講規矩、基本禮儀及尊師重道，身體方面也加強了協調能力，在心理上也增強了自信心，從一個很怕羞的小朋友，上台後即時展現出自信一面。

記者：陳麗薇