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【全民造星V】打風無阻粉絲為偶像打氣熱情　Nathan臨時宣布退出比賽

娛樂 19:09 2023/07/16

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《全民造星V 總決賽》於今晚舉行，一眾支持者一早到九展為偶像打氣。（林綺玲 、梁樂欣 攝）

ViuTV偶像育成節目《全民造星V 總決賽》於今晚（7月16日）在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，進入十強的希晉（王希晉）、王鋒、Taco（黃泓祖）、Lyman Heung（香胤宅）、亨仔（陳鎮亨）、Snoopy（詹仕偉）、Tsoul（田曜誠）、Ash（盧信宥）、Nathan（魏念恩）、和KC（黃家灝）將於舞台上分出勝負。

雖然今日打風，也沒有減低粉絲熱情，一眾支持者約6時陸續到場，並準備好應援物為偶像打氣。

當中以lyman的粉絲最多，約50位「香印提子」（Lyman粉絲）在現場拍大合照，樓上亦有其他粉絲跟應援物合照留念。

【全民造星V】大熱「蚊香」Lyman Heung呼聲最高　KC+Taco+亨仔觀眾緣與實力兼備

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Nathan突然宣布退賽

另外，大會在開騷前將半小時突然宣布Nathan（魏念恩）因私人理由退出。而Nathan也在個人IG宣布退賽，並表示：「會盡快交代事情。」

Nathan在昨日因被已逝世女友的家人大爆黑歷史，形象插水。

記者：林綺玲 、梁樂欣

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