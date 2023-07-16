【全民造星V】韋羅莎陳蕾打頭陣　師兄師姐與參賽者合作演出比賽【不斷更新】

▲ （梁偉榮 攝）

《全民造星V總決賽》在今晚於九展舉行，入圍十強的參賽者為希晉（王希晉）、王鋒、Taco（黃泓祖）、Lyman Heung（香胤宅）、亨仔（陳鎮亨）、Snoopy（詹仕偉）、Tsoul（田曜誠）、Ash（盧信宥）、Nathan（魏念恩）、和KC（黃家灝）。

不過Nathan在《全民造星V總決賽》開騷前半小時突然宣布退出。而今晚評判包括伍詠薇、Edward Chan、謝安琪、鄭保瑞及黃慧君（花姐）。

21:14：46號希晉與Cloud雲浩影演唱《厭惡物圖鑑》

▲ （林綺玲 攝）

21:03：35號Tsoul與MIRROR隊長Lokman（楊樂文）演唱《INDUSTRY BABY》

▲ （梁偉榮 攝）

20:57 32號亨仔與COLLAR成員Winka（陳泳伽）演唱《手心的薔薇》

▲ （梁偉榮 攝）

20:45 9號Lyman Heung與Alina（李炘頤）演唱《City of Star》x《Anthony Day of Sun》

▲ （林綺玲 攝）

20:39：6號Taco與ERROR隊長肥仔（梁業）演唱《UNCLE》

▲ （梁偉榮 攝）

20:28：3號Snoopy與P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）演唱《破風》

▲ （梁偉榮 攝）

20:22：1號王鋒與COLLAR成Marf（邱彥筒）演唱《Monalisa x Questions》

▲ （梁偉榮 攝）

20:15 大會宣布全民投票走勢排名，Lyman Heung排榜首，之後為亨仔、KC，現場觀眾尖叫聲不斷，氣氛高漲。

20:08 陳健安唱《約定的夢幻島》

20:05 馮允謙唱《入場人士注意》

20:00 韋羅莎及陳蕾打頭陣，與《全民造星V》參賽者合唱《凡星》。

▲ （梁偉榮 攝）

記者：林綺玲 、梁樂欣