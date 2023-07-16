【馬季煞科】全日2.2萬名馬迷入馬場　本馬季投注額1,411億元按季升0.5%

▲ 大批馬迷今日入場睇煞科戰。（曾耀輝攝）

2022/2023年度馬季今日（16日）在沙田馬場落幕，今日煞科戰投注額20.65億港元，創回歸以來煞科日新高，也比去年同期增加1.3%；並吸引2.2萬人次入場。

馬會今季舉行了88個賽馬日，包括七個黃昏賽馬日；全季合共上演了835場香港賽事及299場越洋轉播賽事，投注額1,411億港元，較上季增加0.5%。

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香港賽馬會行政總裁應家柏說：「在目前經濟充滿挑戰的環境下，馬會今季的賽馬總投注額仍高達1,411億港元，確實令人滿意，可見我們的賽馬產品質素優良，並獲顧客鼎力支持。」

香港賽馬經歷了三年新冠疫情後，今季終於全面復常。然而去年9月開季後數個月內，香港仍然實施多項防疫措施。當時，馬會在香港特區政府的支持下，成功克服挑戰舉辦2022年浪琴香港國際賽事，令這項享譽國際的旗艦賽事成為香港在疫下的首個國際體育盛事之一。其後香港解除防疫措施，馬會隨即迎接本地馬迷與內地旅客重返馬場欣賞精彩賽事，並享受人氣品牌Happy Wednesday的活動及其他多姿多采的馬場娛樂，例如農曆新年賽馬日作為香港全面復常後舉行的首個重點賽日。

應家柏續說：「香港能在超過三年的疫情中維持『馬照跑』，全賴強大的抗逆力及韌力。我們能有效把握通關及其他各個機遇，進一步發展及提升香港賽馬，全賴我們無與倫比的『我做得到』精神。我們的馬主、練馬師、騎師、馬會員工及馬迷等持份者能眾志同心，表現了無比決心、努力與支持，實在令人自豪。」

馬會一直實施嚴格措施以確保馬匹福祉。因應香港夏季天氣愈見炎熱，馬會主動於六月及七月推行黃昏賽事以保障人馬健康及福祉，並將視乎各界反應在檢討後再決定未來安排。

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責任編輯：吳卓峰