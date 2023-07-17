廣東院舍擴展計劃料快公布　消息：政府擬用1萬元買五星級宿位+醫療服務

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面對人口老齡化，北上安老是解決方向之一，勞福局局長孫玉菡話，港澳辦主任夏寶龍鼓勵要用好大灣區機遇，「為處理香港的安老養老問題，多開一條路，為長者提供多一個選擇。」消息指，港府很快會宣布擴大「廣東院舍住宿照顧服務計劃」。

兩大因素成北上安老阻力



計劃目前只涵蓋兩間安老院，分別在深圳鹽田和肇慶，都由香港的非政府機構營辦，入住長者只需負擔個人消耗品、醫療及活動的費用。雖然兩間安老院的住宿房間和設施，看上去都比香港好，但反應不佳，鹽田那間有121人入住，肇慶更只有12人。有熟悉情況人士表示，最大問題是醫療，二是涉及家人探望是否方便。

消息指，擴展計劃最快月內推出，不再只限本港的非政府機構營辦，大灣區內地9市「五星級」質素的私營護老院，亦將獲納入計劃，但或需與本港機構合作。

另一亮點是，港府除了買宿位，同時會為申請的長者，在當地購買醫療服務，讓長者毋須舟車勞頓，回港看醫生。

價錢方面，據悉當局初步預算，每個宿位涵蓋醫療服務，政府每月預算約1萬元（港元，下同）。現時，本港津助護理安老宿位，及廣東院舍住宿照顧服務計劃宿位，港府每月每宿花費17,926元；合約院舍資助宿位，港府每月每宿預算約21,630元；至於政府向私營及自負盈虧安老院購買的宿位，每月每宿則大約16,593元。

是次擴展計劃若1萬元便有交易，而又能吸引長者北上，將可降低政府買位成本。

黃國倡設3至6個月暫緩退還公屋安排

其實，計劃能否成功，視乎多少長者願意北上安老。工聯會早前向2004名本港長者進行問卷調查，結果顯示，長者北上安老三大憂慮則是︰未能支付內地醫療費用、院舍日常支援不足、院舍距離遠及交通不便親友探訪。

工聯會理事長、立法會議員黃國補充，現時無論是廣東計劃、福建計劃還是廣東院舍住宿照顧服務計劃，申請者均須交回所租住的公屋或刪除租約上的戶籍，令申請者感覺無退路，產生很大心理壓力，建議政府設立為期3至6個月暫緩退還公屋安排。

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