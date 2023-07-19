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【DSE放榜】李家超：積極推廣職專教育與傳統學術教育雙軌並行　相信行行出狀元

政治 15:08 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李家超和青年代表交談。（政府新聞處圖片）

文憑試今日放榜，特首李家超今日出席活動時勉勵考生，強調在學生發展路上，政府會繼續並肩同行，積極推廣職專教育與傳統教育雙軌並行，不論青年人志趣如何，政府和各個團體都會提供多元學習和就業機會，讓大家發揮所長。

李家超相信，行行出狀元，又指文憑試成績，不是學生生涯唯一KPI，「你們與同學、師長建立的感情和友誼，在校園學懂的人情世故、責任心和對社會的承擔感，同樣非常珍貴。」

陳國基：條條大路通羅馬

政務司司長陳國基在社交平台表示，人生漫漫長路，文憑試只是莘莘學子求學時期的其中一個考驗。「大家經過多年努力，考試成績理想固然可喜，可以選讀心儀的學科；表現失準的同學亦無須妄自菲薄，條條大路通羅馬」，指各專上教育機構均有提供不同類型的課程，讓畢業生得以繼續升學、增值自己。

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責任編輯：林曉君

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