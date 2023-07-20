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【特首外訪】李家超周日率團再訪東盟　首訪新加坡向政商界介紹香港機遇

政治 15:02 2023/07/20

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

特首李家超周日率團訪三個東盟成員國。

行政長官李家超星期日（23日）率領特區代表團再訪東盟國家，包括新加坡、印尼和馬來西亞，進一步加強香港與東盟國家在經貿和投資方面的合作，為香港發掘商機，並向當地政商界介紹香港最新優勢和機遇。
　　 
李家超表示，這是他上任以來第二次訪問東盟國家，顯示香港高度重視東盟市場的發展潛力。
　　 
代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授、行政長官辦公室主任葉文娟、政府新聞處處長陳偉偉和署理投資推廣署署長蔣學禮博士。
　　 
另有約30位來自工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等不同界別的高級別代表。
　　 
李家超將於7月23日至25日訪問新加坡，7月25日上午轉往印尼雅加達訪問，7月27日上午再轉抵馬來西亞吉隆坡繼續訪問行程，7月29日下午返抵香港。外訪期間，李家超將與當地政商界領袖會面，介紹香港獨特優勢，鼓勵東盟企業來港擴展業務，並善用香港的專業服務和融資平台，開拓粵港澳大灣區市場。他亦會考察當地企業和大型基建項目，探討香港與東盟國家在商貿和基建等方面的合作空間。

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責任編輯：林曉君

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創新科技及工業局 林世雄 運輸及物流局 孫東 葉文娟 投資推廣署 許正宇 吉隆坡 雅加達 馬來西亞

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