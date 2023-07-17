【入學獎學金】科大工學院獎學金新學年「加碼」　考獲6粒星可獲資助全額學費

▲ 科大宣布工學院獎學金亦將於新學年起「加碼」。（資料圖片）

本地大學近年爭相以銀彈搶收尖子生，科技大學透露於本學年合共向透過大學聯招（JUPAS）入讀的新生派發6千萬元獎學金，人數按年大增一半；科大宣布工學院獎學金亦將於新學年起「加碼」，考生取得2至5粒星，入讀工學院獎學金即較去年增加2倍，6粒星或以上即可獲全額學費獎學金，冀吸引更多應屆DSE尖子考生報讀工科。

科大於本學年起，降低領取入學獎學金門檻，經JUPAS入讀的新生只需在文憑試中取得1科5*，便可獲頒5千元獎學金。根據校方統計，學校為符合條件的本地及非本地本科學生（包括新領及續領），合共發放逾6千萬元入學獎學金；獲發入學獎學金（包括學術及非學術成就獎學金）的JUPAS新生人數，更較上年度上升近5成。

科大宣布將於新學年起，再度優化入學獎學金計劃，特別「加碼」發放工學院獎學金，JUPAS新生只要考獲3科5**，即可獲全額學費獎學金，以追上科大其他學院水平。

新學年工學院JUPAS新生若在文憑試中取得「2至3粒星」，即可獲頒1.5萬元獎學金，較本學年的5千元急增2倍；取得「4至5粒星」，由獲頒1萬元增至3萬元獎學金，同樣增加2倍；而取得「6至8粒星」的金額亦增加1倍，以吸納更多工科學生。

另外，科大於本年春季學期，作為全港首個院校從史丹福大學引入1個學分制的「設計人生」課程，逾30人一班；現時已於理學院開辦，校方盼於秋季學期推展至工學院，幫助學生進行生涯規劃，全方位支援學生就業。

科大就業中心高級學習發展培訓師蕭慧思指，課程以「產品設計概念」為基礎，幫助學生「設計人生」；透過引導學生在課堂上互相合作，商討有關未來工作及人生的方案，以啟發其設計思維、創意思維，增強迎難而上的能力，探索人生更多的可能性。

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記者：梁凱婷



