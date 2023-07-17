【建造業】科大工程女生畢業後獲7份聘書　稱性別不影響工作進度及要求

▲ 土木工程學畢業生彭影彤現從事助理工程師，她從容面對男性主導的工作環境，認為性別不影響工作進度及要求。（科大提供圖片）

不少人視建造業為「男性主導」工作。現從事助理工程師的科大土木工程學女畢業生，成績中等，藉參與學校就業中心的面試講座、獲導師教授撰寫履歷技巧，順利獲7份聘書；她從容面對男性主導的工作環境，認為性別不影響工作進度及要求。

土木工程學畢業生彭影彤現從事助理工程師，她表示自己不安於辦公室生活，盼到工地探索，在學期間通過就業中心提供的兩份實習機會，吸取工作經驗後，令她認清目標，決定朝「建築承辦商方向」發展。她分享，現時主要工作為製作施工圖紙、工程設計、與工地團隊協調工序等，並曾參與中九龍幹綫的中段隧道工程。

有人會視建築工程為男性主導的行業，彭則認為，「男女在工作能力上並無分別」，同樣有發揮機會，直言女性的身份不會影響進度、要求，反而在溝通方面「甚至較男性更有優勢」；不過同事會提醒她注意安全、不要受傷等。她亦指，來年將會有高達8至9成時間，待在地盤工作，坦言「在沒有冷氣的環境下工作較為辛苦」。

在學期間，彭曾參與16場由就業中心舉辦的各種講座，學習面試、人際軟技巧。彭表示自己成績中等，但獲中心導師教授撰寫履歷技巧，提醒她不要在履歷表上列明「成績平均績點（GPA）」，並借助學校的職位公告板尋找機會，在畢業後順利獲取7間知名建築公司的取錄通知。

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記者：梁凱婷