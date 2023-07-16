【末代通識考生】新學年僅64間中學收外校生重讀中六　按年減半

▲ 末屆通識科文憑試考生，下學年重讀及再憑通識科考入8間資助大學的機會均下降。

末屆通識科文憑試考生，下學年重讀及再憑通識科考入8間資助大學的機會均下降。據學友社最新出版刊物《出路指南》統計，下學年全港僅64間中學會取錄外校中六重讀生，較本學年118間減少近半。

每年均有考生因文憑試失手而選擇重讀或自修，下年再戰文憑試。據學友社統計，下年收取外校中六重讀生的學校僅餘64間，均為直資或津貼中學；遵理學校、聖迦利亞書院，以及路德會各夜校等私校，均不再收取外校重讀生。

學友社學生輔導顧問吳寶城預料，情況與考生重讀需求減少有關，指現時考生多只重考1至2科，甚或一邊修讀其他課程邊重考，很少會選擇重讀中六，部分學校或多年來均沒有外校中六生報讀而索性不再收，相信數字會愈趨減少。

另外，隨著明年文憑試通識科被「公民與社會發展科」全面取代，吳寶城提醒，考慮重考的學生要留意明年文憑試的變動，當局至今未說明自修生是否需要到內地考察；同時，據其6月底向8間資助大學查詢，僅港大及教大指明年仍考慮考生重考合計的通識科分數，其餘院校均稱不會計算，提醒要因改動做好各樣準備。 詳情即看：【下一頁】

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記者：黃小冰