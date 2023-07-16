【颳風泰利】勞工處提醒僱主制訂工作安排　包括復工及WFH安排

▲ 勞工處提醒僱主應與員工訂好在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的工作安排。（資料圖片）

天文台已預告明日（17日）凌晨0時40分前，會改發8號烈風或暴風信號。勞工處今日（16日）提醒僱主應與員工訂好在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等。

勞工處表示，在擬訂及執行有關安排時，除考慮機構運作需要等因素，僱主應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。

在特殊情況下，如必須安排僱員在惡劣天氣下返回工作地點當值，僱主應就僱員的交通、安全、膳食、休息地點等作好安排。

在8號或更高熱帶氣旋警告信號發出時，如公共交通暫停或只提供有限度服務，僱主應為僱員提供安全接送往返工作地點的服務，或向他們另外發放交通津貼。

發言人亦提醒僱主應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下應負的法定責任及規定。僱主及僱員可參考勞工處編製的《颱風及暴雨情況下工作守則》。

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責任編輯：馮琪雅