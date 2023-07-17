【護士學校】醫管局學護文憑課程21日截止招生　DSE考生及轉職人士皆可報名

▲ 醫管局招募新血加入護士行列。屯門醫院普通科護士學校校長朱慧玲（中）, 屯門醫院普通科護士學校一年級學生袁海鑌Simon（右）, 伊利沙伯醫院普通科護士學校一年級學生黃子晴Cassie（左）。 陳國峰攝

醫管局自2021年起在三所醫管局護士學校提供為期四年的護理學專業文憑課程，學生報讀完成四年課程後，可獲得護理學專業文憑，合資格成為普通科註冊護士，DSE考生及轉職人士皆可報名。

屯門醫院普通科護士學校校長朱慧玲表示，該課程每年招收300名學生，明愛醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院各招收100名。今年預計會有3千名左右學生報名，數目與去年相若。朱慧玲指，欲報讀課程的學生須在文憑試中文及英文考獲3，數學、通識及一科選修科獲2。

朱慧玲指，註冊護士有良好的晉升階梯，將來可擢升為資深護師，再按個人興趣在管理或臨床方面發展，成為部門運作經理或顧問護師。而普通科註冊護士今年起薪點為$35,055。報名將於本月21日截止。首輪取錄結果將於8月9日公佈，而正式開課日期則會是9月4日。

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目前就讀屯門醫院普通科護士學校一年級學生袁海鑌曾任職於懲教署，他表示自己想成為護士的契機是某次見到一名年長的在囚人士暈倒在自己的面前，令他反思，如果暈倒在自己眼前的是自己的家人，要怎麼辦，可以做些什麼？他覺得自己應把握機會學習更多護理相關的知識。

現在就讀於伊利沙伯醫院護士學校的黃子晴表示，自己從小已有做護士的理想，但因讀書時前無任何理科底而放棄，轉而從事保險公司市場推廣工作。她稱，疫情期間被醫護人員堅守崗位的行為感動，故重拾了做護士的想法。同為醫管局下護士學校畢業的朋友向她解釋，學校十分重視實踐性，一個學期都有4至5次模擬考試，涉及派藥、插管等，對於之後從事護士有很大幫助，即使沒有理科底，只要勤奮就可以應付。

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記者 解青羽