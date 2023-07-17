【全民造星V】Lyman獲太太陪留港發展　WinWin燒肉賀KC亨仔兼顧學業與音樂【有片】

ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，冠、亞、季軍分別由Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）奪得，三甲於賽後齊齊接受傳媒訪問，分享獲獎心情。

【全民造星V】Lyman夠觀眾緣奪冠軍 KC屈居亞軍亨仔獲季軍

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聽障無阻Lyman表演

Lyman於比賽中加插手語演繹，表演後被強尼問及當中的意思時自揭一邊耳有聽力障礙，「其實我做藝人，有一邊耳仔唔係完全聽到。」強尼鼓勵他：「呢個唔係能力問題，係心態問題。」

雖然Lyman的聽力異於常人，但無阻他成為全場冠軍，甚得觀眾歡心於全民投票中一支獨秀，直上第一名寶座。

Lyman與太太Zoe雙雙於後台現身，並於鏡頭前親吻放閃，Sweet到爆！

奪得冠軍的Lyman對賽果感到驚喜，「真係Surprise，但係好開心。好開心可以Share again 個舞台with 兄弟。我係諗緊Let’s do again！我個Brain就係諗緊再表演。」

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獲太太陪伴留港發展

被問到會否留港發展，Lyman表示會並笑問身旁的KC和亨仔，他坦言：「想Stay喺香港。（太太呢？）如果我Stay，佢都應該Stay掛，其實商量咗嘅，睇吓有咩機會，機會is good，I would like老婆you stay right here。（會否練習廣東話？）一定要，睇多啲港產片。」

KC大爆Lyman的太太懂得中文，Lyman指：「佢中文其實好我好多倍，其實我老婆係鍛鍊我啲中文，佢介紹我啲港產片，所以我要打邊爐。」

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WinWin台上台下力撐男友

KC獲女友WinWin同時在台上及台下力撐，WinWin更揚言要請KC食最貴的燒肉祝賀他奪獎，二人於後台被要求上演「合卺交獎」，十分搞笑。

談到未來動向，KC表示：「其實我哋係閒聊咁樣，睇吓有咩想法，冇真係確實地話有啲咩打算，應該嚟緊呢一兩個禮拜會Plan呢樣嘢。」

KC本來是評判心目中的冠軍，最終於全民投票中敗給Lyman並屈居亞軍，KC大方道：「其實對我嚟講支持率都係非常高，呢個比賽都係執著於我係咪做緊自己鍾意嘅嘢，同埋係咪自己表達緊嘅嘢。」

他覺得：「名次係其次，好感恩有人支持我。」

評判之一的鄭保瑞導演表示有意跟KC合作，KC多謝導演：「我都係做緊我鍾意嘅嘢，有人鍾意我嘅嘢我都好開心。其實都有興趣，我好鍾意睇懸疑片，所以我想試吓做精神病（患者）。」

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亨仔談比賽失誤

被問到賽後的心情，亨仔說：「我嘅心情係佢哋更加值得攞獎，因為我真係有好多失誤，表現嚟計真係值得佢哋攞獎。阿Ash都好值得攞獎，多謝大家支持我！」

談到失誤部分，亨仔謂：「嗰下就即刻補救，其實喺台上冇嘢係100%完美，所以有突發事都要自己執生，好好嘅經驗。」同時透露：「花姐喺Interview嘅時候已經鬧過我，所以我都接受花姐嘅評價。我同花姐冇咁熟，因為係寶姐跟我哋，希望同花姐都熟啲。」

此外，亨仔預告：「唱歌方面我比較想以Band的形式出道，讀書就下個Sem開始會調整返，希望兼顧到。」

對於Edward有認跟亨仔合作，他說：「多謝Edward！其實佢都畀咗好多意見我，從第一Round開始，真係好感恩，佢咁提攜我哋後輩，畀咁多意見，多謝佢！」

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Nathan退賽

對於Nathan退賽一事，三子均表示在大會公布時才知道。

Lyman指：「我哋當時就係諗緊比賽，The show must go on.」

亨仔表示：「暫時都真係未同佢聯絡過，慰問係一定會，始終我哋都係99個兄弟，之後一定會搵佢。」

KC謂：「都要畀啲時間佢。」

記者：林綺玲、梁樂欣

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