【全民造星V】花姐支持王鋒＋Nathan　黃慧君自認偏心盼觀眾手下留情【有片】

ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，人稱花姐的黃慧君與Edward Chan、伍詠薇、謝安琪和鄭保瑞一同擔任評判。

花姐於騷後接受傳媒訪問，談及是非多多的王鋒和Nathan（魏念恩），並希望觀眾可手下留情。

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▲ （梁偉榮 攝）

不做《造星》監製

今屆《造星》不再當節目監製的花姐以另一身份觀看比賽，她表示：「今屆係冇參與任何意見嘅，純粹係出席咗第一Round之前嘅綵排、甄選，跟住我就冇出現到。」

不少觀眾反映指今屆的幕後團隊缺少了花姐後失色不少，她謂：「有冇問題我就唔知喇，不過我真係一個好出色嘅監製，不得不承認，魯生一定要加我人工，我真係一個好好嘅監製。」

但花姐不想再當《造星》監製，解釋稱：「我今年50幾歲喇，唔好難為我啦，Edit好辛苦㗎，同埋Edit嘅壓力實在太大，會影響到其他參賽者，我自己就好驚嘅，我就避嘅，其實做咗4年都夠喇，放過我啦。」

她笑言：「有食花生嘅感覺。我唔想做嘅原因係自己嘅身份愈嚟愈尷尬，我唔可以專心喺𠵱家嘅參賽者度，覺得對佢哋好唔公平，因為我個心都喺MIRROR、ERROR度，不如我就專心喺佢哋度，唔好影響其他人。」

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▲ （梁偉榮 攝）

花姐自認偏心

對於幕後被指有私心及偏幫之嫌，花姐認為：「導演或監製都好，應該要客觀面對事情，但諗深一層又怪唔落，因為呢班導演太投入喺件事度，唔止係當係一份工作，當咗佢哋係家人，有愛有恨在內，難免會有的。我以前做嘅時候都會有，剪接時都會偏幫一啲人，我咁成熟都避唔到。」

花姐自爆過去亦有偏心：「有啲嘢我係特登冇剪出嚟，可能有啲參賽者遲到或rehearsal態度唔好，我都會避咗冇剪出嚟，因為我唔想破壞佢形象，呢啲都算係偏幫。我都有反省嘅，但愈小心剪個節目就愈唔好睇，好尷尬。」

對於白水指控被導演欺凌，花姐指：「可能導演係咪好似我呢啲人，粗口當平時嘅語言，將我啲粗口刪除咗其實好似冇講過嘢。係咪講笑咋？白水唔好嬲，媽媽錫返。我好鍾意白水，覺得呢個男仔好純品，佢好遲鈍但從佢嘅眼神知道佢好鍾意表演，就算講嘢好慢，都Feel到佢好真誠、好真。好鍾意呢啲男仔，同埋個樣又高大，又幾靚仔。」

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Nathan退選感可惜

另外，Nathan退選成為網上熱話，花姐認為：「Nathan大熱嚟，梗係有留意佢。我知道佢退賽，我心裏面係覺得可惜，我覺得佢嘅表現一直以嚟都好好。我呢啲外貌協會就更加鍾意佢。我又理解點解佢退賽，我諗近排嘅佢都好大壓力，呢個係佢選擇嘅，我希望佢可以有機會喺呢行發展，佢真係好有Potential。」

她覺得：「Nathan呢件事係佢自己嘅事，我哋都唔知道全部啦，我好希望大家畀一個空間佢，佢𠵱家嘅壓力我諗大家係想像唔到。我哋呢行應該支持一啲有Potential嘅人，而唔係加一腳去踩佢。」

▲ （梁偉榮 攝）

花姐坦言很想為Nathan打氣：「以朋友立場，會支持佢。雖然同佢唔係好熟，但好想打電話去支持佢，但我又唔方便問佢咁多私人嘢，隨時打畀我。如果佢唔講畀我聽我唔會主動問，始終都係人哋嘅私事。佢𠵱家嘅心情唔係我哋想像到。我覺得（退賽）可惜嘅，但可能都應該要咁做。」

被問到今屆參賽者的去向，花姐直言：「我都想知，因為想知MIRROR、ERROR會唔會有壓力，但佢哋話呢個係商業秘密唔話畀我聽。我初初覺得參賽者唔掂，呢個世界唔係淨係跳舞，我好鍾意亨仔，雖然今日有啲失準，嗰下想上台鬧佢。」

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花姐支持王鋒

她亦很支持王鋒，「知道佢被好多人話佢，我又理解點解啲人話佢，但我又深表同情佢。我同王鋒講『你要加油啊！』我好想畀支持佢，亦好想觀眾手下留情，我覺得有時係剪接上，未必睇得晒成個Story係點，可能誤解咗呢個人，令佢被人鬧其實好慘。佢哋都係啱啱入呢行，留條路畀佢哋行下啦。」

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問到三甲是否其心水？花姐坦言：「又唔係完全（係心水）。今日我畀分時係有矛盾，有啲人我唔係真係好鍾意，但佢今日嘅表演好鬼好，有啲人我好鍾意但今日表演麻麻地，所以畀分時我同Kay講『死啦咁點算啊』，最後我都係跟表演去畀分。今日我嘅身份係決賽評判，我應該丟低我睇呢個人嘅印象，用今次嘅表現去畀。」

記者：林綺玲、梁樂欣

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