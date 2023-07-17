【颱風泰利】八號風球外送平台暫服服務　五大緊守崗位連鎖食店

▲ 8號風球下大部分食肆繼續營業。

天文台在周一清晨改發八號風球，預計颱風泰利掛至今午十二時，不少打工仔可享半日假。打風期間要留意，不少外送平台如戶戶送Deliveroo及foodpanda、麥麥送均因應安全，都宣布暫停送餐服務。不過，多間連鎖食店大部分都會照常營業，颱風下為你緊守崗位。

大家樂

大家樂部份分店會繼續營業，光顧前建議先查看以下連結，看看欲前往分店有否關門：https://bit.ly/3JVzTH9

美心快餐

8號風球期間，美心MX快餐大部分分店由早上8時起照常營業，「外賣自取」服務更有9折。暫停營業則有：落馬洲MX、紅磡站美心Food²、全線can.teen、新葵興Deli-O。

大快活

大快活所有分店八號風球繼續均會營業，若掛上九號颱風信號及十號颱風信號，部份分店會維持營運。

麥當勞

麥記全線餐廳打風期間照常營業，（九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店除外）

譚仔三哥米線＋譚仔雲南米線

8號風球下三哥及譚仔姐姐大部份分店仍照常營業，而譚仔三哥米線部分分店則8號風球暫停營業，至改發3號風球後2小時內將恢復營業。可留意譚仔三哥米線fb及譚仔雲南米線fb公布

記者：eric